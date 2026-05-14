Η Έφη Παπαθεοδώρου αναφέρθηκε για πρώτη φορά στο πολυσυζητημένο θέμα της απουσίας της από τη σκηνική παρουσία του Akyla στη Eurovision Song Contest, ξεκαθαρίζοντας πως ούτε η ίδια γνωρίζει τι ακριβώς συνέβη με το υλικό που είχε γυριστεί για το «Ferto».

Το προηγούμενο διάστημα είχε γίνει γνωστό πως η αγαπημένη ηθοποιός θα συμμετείχε σε ειδικό βίντεο που θα συνόδευε τη φετινή ελληνική συμμετοχή.

Ωστόσο, κατά την εμφάνιση της Ελλάδας στον Α’ Ημιτελικό, το συγκεκριμένο απόσπασμα δεν προβλήθηκε ποτέ, γεγονός που προκάλεσε απορίες στους τηλεθεατές και στους fans του διαγωνισμού.

Μιλώντας στην εκπομπή «Buongiorno», η Έφη Παπαθεοδώρου ανέφερε πως το ζήτημα δεν αφορούσε την ίδια προσωπικά, αλλά ήταν καθαρά θέμα της παραγωγής.

Όπως είπε, μετά τα γυρίσματα δεν υπήρξε κάποια περαιτέρω ενημέρωση προς την ίδια σχετικά με το αν τελικά θα χρησιμοποιούνταν το υλικό ή όχι.

Με διακριτικό τρόπο απέφυγε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, λέγοντας χαρακτηριστικά πως καλύτερα να απευθυνθούν στον Akyla και στην ομάδα της συμμετοχής για εξηγήσεις, αφού εκείνοι γνωρίζουν τι αποφασίστηκε τελικά πίσω από τις κάμερες.

Παρότι η παρουσία της δεν εμφανίστηκε τελικά στη σκηνή της Eurovision, πολλοί χρήστες στα social media σχολίασαν ότι θα ήθελαν να τη δουν να συμμετέχει στο project, καθώς αποτελεί μία από τις πιο αγαπητές φυσιογνωμίες της ελληνικής τηλεόρασης.

