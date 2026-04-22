Μια απρόσμενη, αλλά απόλυτα ταιριαστή συνεργασία, έρχεται να δώσει άλλο αέρα στο ελληνικό entry για την Eurovision, με τη «Θεοπούλα» να επιστρέφει στο προσκήνιο, με ένα ρόλο που προκαλεί ήδη περιέργεια. Η Έφη Παπαθεοδώρου συμμετέχει στο βίντεο κλίπ του τραγουδιού «Ferto» του Akyla, όπως παραδέχτηκε η ίδια.

Η αγαπημένη «Θεοπούλα» από το «Παρά Πέντε» αποκάλυψε ότι η πρόταση για τη συμμετοχή της ήρθε από τον Γιώργο Καπουτζίδη, ο οποίος έχει ενεργό ρόλο στο δημιουργικό κομμάτι της ελληνικής συμμετοχής, τουλάχιστον σε επίπεδο ιδεών. Και κάπου εδώ αρχίζει το ενδιαφέρον.

Η ίδια δήλωσε: «Θα αντιπροσωπεύσω αυτό το θαυμάσιο παιδί», μιλώντας με θέρμη για τον Akyla, ενώ δεν έκρυψε την αισιοδοξία της για την πορεία του τραγουδιού. «Ελπίζω να βγει καλό και να κερδίσει ο Akylas γιατί το αξίζει», ανέφερε χαρακτηριστικά, δίνοντας μια πρώτη γεύση από το κλίμα που επικρατεί γύρω από το project.

Η Έφη Παπαθεοδώρου βρέθηκε στο Αγρίνιο για τα εγκαίνια της έκθεσης της αδελφής της. Ωστόσο, τα φώτα έπεσαν γρήγορα στη συμμετοχή της στο βίντεο κλίπ. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, τα γυρίσματα αναμένεται να πραγματοποιηθούν άμεσα στην Αθήνα, με την ίδια να ετοιμάζεται για ένα ρόλο που κρατείται ακόμη μυστικός.

Η επιλογή της δεν είναι τυχαία. Πρόκειται για μια φιγούρα που έχει συνδεθεί όσο λίγες με το ελληνικό τηλεοπτικό κοινό, γεγονός που δίνει μια έξτρα διάσταση στο βίντεο και ενισχύει τη σύνδεση με το κοινό εντός και εκτός Ελλάδας. Με τη Eurovision να πλησιάζει, όλα δείχνουν ότι η ελληνική αποστολή επενδύει όχι μόνο στο τραγούδι, αλλά και στην εικόνα. Όταν μπαίνει στο παιχνίδι η «Θεοπούλα», το αποτέλεσμα αποκτά αυτομάτως άλλο ενδιαφέρον.

Μένει να δούμε αν το τελικό αποτέλεσμα και αυτή η ιδιαίτερη συνεργασία θα καταφέρει να ξεχωρίσει στην Ευρώπη. Πάντως, οι προσδοκίες έχουν ήδη ανέβει.

