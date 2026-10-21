Η Έφη Πίκουλα, η οποία υπήρξε σύζυγος του σκηνοθέτη Τάκη Βουγιουκλάκη από το 1986 έως τον θάνατό του, το 2021, μίλησε στην εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα», εκφράζοντας την άποψή της για την αντιπαράθεση που έχει προκύψει ανάμεσα στον γιο της αξέχαστης ηθοποιού και τον αδελφό της.

Η διαμάχη γύρω από το βιβλίο που ετοιμάζει ο Αντώνης Βουγιουκλάκης για τη ζωή της Αλίκης Βουγιουκλάκη βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης της Έφης Πίκουλα με τη Ζήνα Κουτσελίνη.

Η θέση της Έφης Πίκουλα για το βιβλίο της Αλίκης Βουγιουκλάκη

Αναφερόμενη στην απόφαση του Αντώνη Βουγιουκλάκη να γράψει ένα βιβλίο για την αδελφή του, η Έφη Πίκουλα αναγνώρισε ότι κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να καταγράψει τις αναμνήσεις και τα βιώματά του.

Τόνισε, ωστόσο, ότι υπάρχουν συγκεκριμένα ηθικά όρια που πρέπει να γίνονται σεβαστά, επισημαίνοντας πως ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, ως κληρονόμος της ηθοποιού, θα πρέπει να ερωτηθεί για όσα αφορούν την έκδοση.

Η ίδια αποκάλυψε, μάλιστα, πως έχει και εκείνη την πρόθεση να δημιουργήσει ένα έργο αφιερωμένο στην Αλίκη Βουγιουκλάκη, κάτι που αποτελούσε επιθυμία του Τάκη Βουγιουκλάκη.

Όπως ξεκαθάρισε, θέλει να προχωρήσει σε αυτή την κίνηση με τη συναίνεση του Γιάννη Παπαμιχαήλ, εκφράζοντας την ελπίδα ότι τελικά θα υπάρξει συνεννόηση μεταξύ των μελών της οικογένειας.

«Βρέθηκε αυτό το παιδί μόνο του» – Όσα είπε για τον Γιάννη Παπαμιχαήλ

«Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ είχε μία υπερπροστασία από τη μητέρα του. Βρέθηκε αυτό το παιδί μόνο του, πέσανε όλοι δίπλα του, πέρασε πάρα πολύ δύσκολα, δεν μπορώ να επεκταθώ, δεν μπορώ να πω περισσότερα, γιατί είναι προσωπικά δεδομένα. Έπεσαν όλοι δίπλα του και παρόλα αυτά άντεξε και αντέχει», ανέφερε.

Το εξώδικο του Γιάννη Παπαμιχαήλ και η απάντηση του Αντώνη Βουγιουκλάκη

Η αντιπαράθεση για το βιβλίο πήρε νομική διάσταση, όταν ο Γιάννης Παπαμιχαήλ απέστειλε εξώδικο στον εκδοτικό οίκο που πρόκειται να αναλάβει την έκδοση.

Στο εξώδικο ζητά να σταματήσει κάθε σχετική ενέργεια για την έκδοση του βιβλίου, προειδοποιώντας ότι, σε διαφορετική περίπτωση, θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη, διεκδικώντας αποζημίωση για την ηθική βλάβη και τη ζημιά που θεωρεί ότι υφίσταται.

Από την πλευρά του, ο Αντώνης Βουγιουκλάκης έδωσε τη δική του απάντηση μέσα από την ίδια εκπομπή, εξηγώντας ότι η ανάγκη να γράψει για την αδελφή του προέκυψε από τη συσσωρευμένη θλίψη και τον πόνο που κουβαλούσε όλα αυτά τα χρόνια.

Όπως ανέφερε, το βιβλίο θα περιλαμβάνει προσωπικές αναμνήσεις από την παιδική τους ηλικία, όταν ο ίδιος, η Αλίκη και ο Τάκης Βουγιουκλάκης μεγάλωναν μαζί.

Παράλληλα, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για όσα έχουν γραφτεί κατά καιρούς για τη διάσημη ηθοποιό, υποστηρίζοντας ότι αρκετές από τις προηγούμενες εκδόσεις δεν απέδωσαν με ειλικρίνεια την ιστορία της. Αποκάλυψε, επίσης, ότι έχει προτείνει τέσσερις τίτλους για το βιβλίο, με έναν από αυτούς να είναι το «Αδελφή μου Αλίκη».

Ο Αντώνης Βουγιουκλάκης διευκρίνισε ότι δεν έχει λάβει ο ίδιος εξώδικο, καθώς αυτό απευθύνθηκε στον εκδοτικό οίκο. Υποστήριξε, ακόμη, ότι θεωρεί πως έχει τόσο ηθικό, όσο και νομικό δικαίωμα να τιμήσει τη μνήμη της αδελφής του, χωρίς να θίξει τα κληρονομικά δικαιώματα του ανιψιού του.

Όπως είπε, οι αναμνήσεις του από εκείνη την περίοδο παραμένουν τρυφερές και η σημερινή κατάσταση τον στενοχωρεί, εκφράζοντας την ελπίδα ότι οι νομικοί εκπρόσωποι των δύο πλευρών θα καταφέρουν να βρουν μια λύση.

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