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Για την Έφη Ρασσιά, την οποία το τηλεοπτικό κοινό γνώρισε ως «Βάλια» στο «Καφέ της Χαράς», έχει ανοίξει μια νέα επαγγελματική σελίδα. Η ηθοποιός επέστρεψε στην τηλεόραση, αυτή τη φορά από διαφορετική θέση, αφού πλέον εργάζεται ως ρεπόρτερ στο Mega.
Η Έφη Ρασσιά έγινε γνωστή μέσα από τη δημοφιλή σειρά του Χάρη Ρώμα και της Άννας Χατζησοφιά, η οποία προβλήθηκε από το 2003 έως το 2006. Χρόνια αργότερα, η ίδια επέλεξε να κινηθεί σε διαφορετική κατεύθυνση, αφήνοντας για ένα διάστημα την τηλεόραση και δίνοντας μεγαλύτερο βάρος στις σπουδές της στη Νομική.