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Για την Έφη Ρασσιά, την οποία το τηλεοπτικό κοινό γνώρισε ως «Βάλια» στο «Καφέ της Χαράς», έχει ανοίξει μια νέα επαγγελματική σελίδα. Η ηθοποιός επέστρεψε στην τηλεόραση, αυτή τη φορά από διαφορετική θέση, αφού πλέον εργάζεται ως ρεπόρτερ στο Mega.

Η Έφη Ρασσιά έγινε γνωστή μέσα από τη δημοφιλή σειρά του Χάρη Ρώμα και της Άννας Χατζησοφιά, η οποία προβλήθηκε από το 2003 έως το 2006. Χρόνια αργότερα, η ίδια επέλεξε να κινηθεί σε διαφορετική κατεύθυνση, αφήνοντας για ένα διάστημα την τηλεόραση και δίνοντας μεγαλύτερο βάρος στις σπουδές της στη Νομική.

Παράλληλα, συνέχισε να εμφανίζεται κατά διαστήματα στο θέατρο, όμως χωρίς να επιστρέψει μόνιμα στην τηλεοπτική μυθοπλασία.

Πλέον, η Έφη Ρασσιά βρίσκεται ξανά μπροστά από τις κάμερες, όχι όμως ως ηθοποιός. Πρόσφατα, πραγματοποίησε ζωντανή σύνδεση από το Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης για λογαριασμό του Mega, μεταφέροντας τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την υπόθεση που αφορά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η νέα παρουσία της στην τηλεόραση σηματοδοτεί έτσι μια διαφορετική επαγγελματική διαδρομή, μακριά από το ρόλο που τη σύστησε στο ευρύ κοινό.

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