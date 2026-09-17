Παράλληλα, συνέχισε να εμφανίζεται κατά διαστήματα στο θέατρο, όμως χωρίς να επιστρέψει μόνιμα στην τηλεοπτική μυθοπλασία.

Πλέον, η Έφη Ρασσιά βρίσκεται ξανά μπροστά από τις κάμερες, όχι όμως ως ηθοποιός. Πρόσφατα, πραγματοποίησε ζωντανή σύνδεση από το Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης για λογαριασμό του Mega, μεταφέροντας τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την υπόθεση που αφορά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η νέα παρουσία της στην τηλεόραση σηματοδοτεί έτσι μια διαφορετική επαγγελματική διαδρομή, μακριά από το ρόλο που τη σύστησε στο ευρύ κοινό.

govastiletto.gr – Έφη Ρασσιά για Δημήτρη Λιγνάδη: «Ήταν κάτι που λες “μα τι ιππότης”»