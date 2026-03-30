Η Έφη Θώδη λίγο μετά το live που προκάλεσε συζητήσεις μίλησε στην κάμερα του Happy Day, όπου βρέθηκε στα παρασκήνια του J2US.

Η γνωστή τραγουδίστρια τοποθετήθηκε για τη στιγμή που σχολιάστηκε η ερμηνεία της από την Άντζελα Δημητρίου, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της για όσα ειπώθηκαν. Η ίδια άφησε να εννοηθεί πως αντιλήφθηκε το ύφος της κριτικής, παρότι, όπως σημείωσε, δεν άκουσε με απόλυτη σαφήνεια τα λόγια που της έλεγε.

«Κατάλαβα με τα λεγόμενά της ότι μου την “είπε”, ότι λέω ακόμα και τα ξένα τραγούδια με το δικό μου στυλ. Δεν την άκουγα καλά τι μου έλεγε, αν την άκουγα πιο καθαρά θα την περιποιόμουν καλύτερα», είπε χαρακτηριστικά η Έφη Θώδη.

Συνεχίζοντας, υπερασπίστηκε τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύει, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν σκοπεύει να αλλάξει το προσωπικό της ύφος, το οποίο έχει αγαπηθεί από το κοινό.

«Καλά κάνω, θα της έλεγα, και από τη στιγμή που με αγαπάει και με αποδέχεται ο κόσμος και η νεολαία, δεν σου πέφτει λόγος εσένα τι κάνω εγώ. Καλά κάνω!», απαντά η τραγουδίστρια.

Παράλληλα, δεν έκρυψε ότι την ενόχλησε ιδιαίτερα το γεγονός πως η κριτική προήλθε από τη συγκεκριμένη τραγουδίστρια, επιλέγοντας ωστόσο να συνεχίσει απερίσπαστη την πορεία της. «Με ενόχλησε που μου την “είπε” αυτή ειδικά. Δεν μου την “είπαν” οι άλλοι και μου την “είπε” αυτή. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, εγώ προχωράω, γιατί με αγαπάει ο κόσμος. Η δύναμή μου είναι μόνο ο λαός», κατέληξε στις δηλώσεις της η Έφη Θώδη.

