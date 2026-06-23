Με τα ιερά δεσμά του γάμου ενώθηκαν η Χριστιάνα Ευθυβούλου και ο Παναγιώτης Μιχαήλ στην Κύπρο, έχοντας στο πλευρό του συγγενείς, φίλους και αγαπημένα πρόσωπα, όμως κανείς δεν περίμενε την έκπληξη που θα ακολουθούσε.

Όσο περνούσε η ώρα, η διάθεση στο γαμήλιο πάρτι ανέβαινε και η πίστα γέμιζε συνεχώς από καλεσμένους που ήθελαν να μοιραστούν τη χαρά του ζευγαριού.

Η Έφη Θώδη έκανε την αναπάντεχη εμφάνισή της στη δεξίωση και μέσα σε δευτερόλεπτα προκάλεσε πανικό ενθουσιασμού. Οι καλεσμένοι δεν πίστευαν στα μάτια τους βλέποντας τη δημοφιλή τραγουδίστρια να ανεβαίνει στο χώρο της εκδήλωσης.

Με το χαρακτηριστικό της ταμπεραμέντο και τις μεγάλες επιτυχίες που την έχουν καθιερώσει εδώ και χρόνια, η Έφη Θώδη κατάφερε να απογειώσει το κέφι και να μετατρέψει τη γαμήλια δεξίωση σε ένα ασταμάτητο δημοτικό γλέντι.

Το κέφι χτύπησε «κόκκινο», τα κινητά τηλέφωνα πήραν φωτιά.

Όσοι βρέθηκαν εκεί μιλούν για μια αξέχαστη βραδιά, γεμάτη μουσική, χορό και αυθεντική διασκέδαση, με την Έφη Θώδη να κλέβει δικαιολογημένα την παράσταση.

govastiletto.gr -Έφη Θώδη: «Οι σύντροφοί μου, μου έκαναν προτάσεις γάμου, αλλά κοιτούσαν μόνο να με εκμεταλλευτούν οικονομικά»