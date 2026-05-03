Ένταση σημειώθηκε στο τελευταίο live του Just the 2 of Us, με πρωταγωνιστές την Έφη Θώδη και τον Σταμάτη Φασουλή.

Η διαγωνιζόμενη εμφανίστηκε μαζί με τον DJ Deleasis ερμηνεύοντας το «Κάτι» της Γαρμπή. Όταν ήρθε η ώρα της κριτικής, ο guest κριτής Γιάννης Ζουγανέλης προσπάθησε να ρίξει τους τόνους, λέγοντας πως οι παρατηρήσεις γίνονται για βοήθεια και όχι για μείωση.

Η Έφη Θώδη απάντησε ότι αυτό είναι το ύφος της και ότι αγαπά τον Σταμάτη Φασουλή, όμως η τοποθέτησή της δεν άφησε ασυγκίνητο τον ίδιο. Ο Φασουλής της απάντησε με εμφανώς πιο αυστηρό ύφος, τονίζοντας ότι κι εκείνος έχει «στυλ», αφήνοντας αιχμές ότι θα πρέπει να προσέχει περισσότερο τον τρόπο που μιλά.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν ο κριτής προχώρησε σε πιο σκληρή κριτική, λέγοντας πως μπορεί να είναι καλή «για τα πανηγύρια», αλλά όχι για τον ρόλο του coach στο σόου, προσθέτοντας μάλιστα, ότι της έχει φερθεί επιεικώς λόγω του παρελθόντος της.

