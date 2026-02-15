Μετά από σχεδόν δύο χρόνια απουσίας από την ελληνική τηλεόραση, το «Just the 2 of Us» επέστρεψε μέσα από τη συχνότητα του OPEN, με παρουσιαστή τον Νίκο Κοκλώνη.

Ένα από τα ζευγάρια που έκαναν εντύπωση ήταν η Έφη Θώδη με τον DJ Deleasis.

Το δωδέκατο ζευγάρι της βραδιάς ερμήνευσε το «Ακούστηκε ένα bam», ανεβάζοντας τον ρυθμό και ξεσηκώνοντας το κοινό της μουσικής εκπομπής του OPEN, καθησυχάζοντας την Έφη Θώδη για το… άγχος που ένιωθε πριν από αυτήν την ιδιαίτερη εμφάνιση.

Ο συνδυασμός της χαρακτηριστικής φωνής της Έφης Θώδη με τα σύγχρονα μουσικά στοιχεία του DJ Deleasis έδωσε έναν διαφορετικό τόνο στο διαγωνιστικό μέρος, προσφέροντας μια μοναδική performance.

Μετά την εκρηκτική παρουσίαση του τραγουδιού οι κριτές κλήθηκαν να σχολιάσουν την εμφάνιση.

«Τι να πω! Είμαι πολύ χαρούμενη βγήκαν στη σκηνή και της σάρωσαν!», είπε αρχικά η Βίκυ Σταυροπούλου.

govastiletto.gr -Έφη Θώδη: Διέρρευσαν τον προσωπικό αριθμό του τηλεφώνου της – Έξαλλη η τραγουδίστρια