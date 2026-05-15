Η Έφη Θώδη με αφορμή τη συμμετοχή της στο Just the 2 of Us μίλησε στο OK! για τις έντονες live αντιπαραθέσεις της στο σόου με τον Σταμάτη Φασουλή και την Άντζελα Δημητρίου, ενώ αποκάλυψε πως εδώ και αρκετά χρόνια είναι μόνη της στην προσωπική της ζωή.

Όπως έχεις πει, παντρεύτηκες μόνο μία φορά. Δεν ήθελες ξανά ή δεν προέκυψε;

Πιστεύω στην αγάπη, όχι στα επίσημα χαρτιά. Οι σύντροφοί μου μου έκαναν προτάσεις γάμου, αλλά εγώ δεν ήθελα να τους παντρευτώ. Κοιτούσαν μόνο να με εκμεταλλευτούν οικονομικά. Επίσης, δεν βρήκα ποτέ αγάπη. Αν την είχα βρει, θα έκανα πιο πολλά παιδιά. Θα ήταν αλ λιώς η ζωή μου. Έχεις έναν γιο, τον Αποστόλη.

Είσαι κλασική Ελληνίδα μάνα;

Αγαπάω πάρα πολύ τον γιο μου. Μου λέει με χιούμορ: «Δεν θέλω να με αγαπάς τόσο πολύ». Δεν του αρέσει καθόλου η δημοσιότητα. Προσεύχομαι να βρει μια καλή κοπέλα και να γίνω γιαγιά. Δεν μου τα λέει όμως τα προσωπικά του.

Σε έχουν αποκαλέσει «βασίλισσα των πανηγυριών». Σου αρέσει αυτός ο τίτλος;

Τον δέχομαι γιατί ακόμα μου το λένε. Είμαι πρωτοπόρος. Εγώ άνοιξα τον δρόμο για τα πανηγύρια και λανσάρισα να χορεύουν οι άνθρωποι όλοι μαζί. Πιο πριν χόρευαν μόνο με τις παρέες τους.

