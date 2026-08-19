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Έφη Θώδη: Παπάς έκοψε καρπούζι μπροστά της την ώρα που τραγουδούσε σε πανηγύρι και έγινε viral

Το βίντεο έγινε viral από τα πρώτα κιόλας λεπτά
Βασίλης Κοντζεδάκης
19.08.2026 | 14:00 UPD:19.08.2026, 13:11
Έφη Θώδη: Παπάς έκοψε καρπούζι μπροστά της την ώρα που τραγουδούσε σε πανηγύρι και έγινε viral

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Ένα χιουμοριστικό στιγμιότυπο εκτυλίχθηκε μπροστά στους θαμώνες που πήγαν για να απολαύσουν την Έφη Θώδη σε πανηγύρι. Η τραγουδίστρια, που τα τελευταία χρόνια έχει γίνει αγαπητή και στα social media, έχει προσελκύσει ακόμα μεγαλύτερο μέρος στους θαυμαστές της.

Στο βίντεο, το οποίο δημοσιεύτηκε, βλέπουμε έναν παπά να βρίσκεται μπροστά και να παρασύρεται από το κέφι της βραδιάς.

Ωστόσο, η στιγμή που κλέβει την παράσταση έρχεται όταν παίρνει στα χέρια του ένα ολόκληρο καρπούζι. Αρχικά, σκύβει κρατώντας το, ενώ στη συνέχεια το σηκώνει ψηλά πάνω από το κεφάλι του. Λίγο αργότερα, το καρπούζι καταλήγει στα χέρια της τραγουδίστριας, με το βίντεο να γίνεται viral από τα πρώτα κιόλας λεπτά.

Η Έφη Θώδη αποκάλυψε πρόσφατα για την προσωπική της ζωή: «Πέρασα άσχημα στα προσωπικά μου και ορκίστηκα πως δεν θα ξανακάνω σχέση. Γιατί για τα λεφτά με θέλανε, πιο πολύ για τα λεφτά. Να αρπάξουν, να με κάνουν κομμάτια. Εγώ το έβλεπα και έλεγα ”Ως εδώ. Θα είμαι μόνη, θα δουλεύω”. Αυτό με έκανε και πήρα τα κιλάκια. Κλείστηκα στον εαυτό μου και το έριξα στο φαΐ. Όταν έχεις μία ευχαρίστηση μόνο, τι περιμένεις».

 

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