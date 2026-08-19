Έφη Θώδη: Παπάς έκοψε καρπούζι μπροστά της την ώρα που τραγουδούσε σε πανηγύρι και έγινε viral

Ωστόσο, η στιγμή που κλέβει την παράσταση έρχεται όταν παίρνει στα χέρια του ένα ολόκληρο καρπούζι. Αρχικά, σκύβει κρατώντας το, ενώ στη συνέχεια το σηκώνει ψηλά πάνω από το κεφάλι του. Λίγο αργότερα, το καρπούζι καταλήγει στα χέρια της τραγουδίστριας, με το βίντεο να γίνεται viral από τα πρώτα κιόλας λεπτά.

Η Έφη Θώδη αποκάλυψε πρόσφατα για την προσωπική της ζωή: «Πέρασα άσχημα στα προσωπικά μου και ορκίστηκα πως δεν θα ξανακάνω σχέση. Γιατί για τα λεφτά με θέλανε, πιο πολύ για τα λεφτά. Να αρπάξουν, να με κάνουν κομμάτια. Εγώ το έβλεπα και έλεγα ”Ως εδώ. Θα είμαι μόνη, θα δουλεύω”. Αυτό με έκανε και πήρα τα κιλάκια. Κλείστηκα στον εαυτό μου και το έριξα στο φαΐ. Όταν έχεις μία ευχαρίστηση μόνο, τι περιμένεις».

govastiletto.gr – Έφη Θώδη: Εμφάνιση έκπληξη σε γάμο στην Κύπρο