Το πνεύμα των Χριστουγέννων έχει αρχίσει να απολαμβάνει από νωρίς η Έφη Θώδη, η οποία δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για την αγαπημένη της γιορτινή περίοδο.

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια φωτογραφία από το σπίτι της, ποζάροντας χαμογελαστή μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο της.

Η Έφη Θώδη συνηθίζει να μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά της στα social media και αυτή τη φορά επέλεξε να δείξει στους followers της τον εντυπωσιακό στολισμό που δημιούργησε στον προσωπικό της χώρο.

Το εντυπωσιακό δέντρο και η γιορτινή φωτογραφία

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο τραβά αμέσως την προσοχή, καθώς είναι ιδιαίτερα ψηλό και φωτίζεται από πλήθος χρυσών λαμπιονιών, δημιουργώντας μια ζεστή και λαμπερή ατμόσφαιρα.

Στο στιγμιότυπο, η τραγουδίστρια εμφανίζεται με ένα άνετο καθημερινό σύνολο, φορώντας λευκό T-shirt με φλοράλ σχέδιο. Με χαμόγελο και εμφανή χαρά, απλώνει το χέρι της προς το δέντρο, δείχνοντας περήφανη τον χριστουγεννιάτικο στολισμό της.

«Μπήκαμε επίσημα σε γιορτινό κλίμα! Καλά Χριστούγεννα με υγεία, χαρά και πολλή λάμψη!», έγραψε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας και τα hashtags #efithodi, #merrychristmas, #loveyouall και #mood.

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