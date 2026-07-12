Το Σάββατο 11 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε, μέσα σε μια ατμόσφαιρα κομψότητας, με φόντο την Αθηναϊκή Ριβιέρα, ένας από τους πιο εντυπωσιακούς, κοινωνικούς γάμους του φετινού καλοκαιριού, συγκεντρώνοντας προσωπικότητες από τον επιχειρηματικό, εφοπλιστικό και κοσμικό χώρο.

Η Βαρβάρα Θεοδωρίκα, κόρη του αείμνηστου Δημήτρη Θεοδωρίκα και της Χριστίνας Θεοδωρίκα, μέλος της γνωστής εφοπλιστικής οικογένειας που συνδέεται με την MSC, αντάλλαξε όρκους αιώνιας αγάπης με τον Γιάννη Μουτζούρη, καθηγητή πανεπιστημίου στο Λονδίνο και γιο του περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, καθηγητή Κώστα Μουτζούρη, πρώην γενικού γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας.

Το μυστήριο τελέστηκε στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης στη Βουλιαγμένη, ενώ ακολούθησε δεξίωση στο Island Riviera. Ο χώρος διαμορφώθηκε αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη περίσταση, με εντυπωσιακές ανθοσυνθέσεις και ένα παραμυθένιο διάκοσμο.

Το «παρών» στη λαμπερή βραδιά έδωσαν περισσότεροι από 400 καλεσμένοι, ανάμεσά τους εκπρόσωποι της ναυτιλίας, της επιχειρηματικότητας και της υψηλής κοινωνίας.

Το μενού της δεξίωσης ήταν γκουρμέ, σχεδιασμένο ειδικά για την εκδήλωση, προσφέροντας μια ξεχωριστή, γαστρονομική εμπειρία στους προσκεκλημένους.

Τη διασκέδαση της βραδιάς ανέλαβε η Άννα Βίσση, η οποία ταξίδεψε στην Ελλάδα ειδικά για το γάμο, χαρίζοντας στους εκατοντάδες καλεσμένους ένα μοναδικό μουσικό πρόγραμμα και συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας αξέχαστης γιορτής, που κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.