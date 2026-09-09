Τα 58α γενέθλιά του γιόρτασε την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου ο Μάρκος Σεφερλής. Ο δημοφιλής ηθοποιός και κωμικός έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, μιλώντας για τα χρόνια που περνούν αλλά και εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για τη μοναδική δεσμό που έχει χτίσει με τους θεατές όλα αυτά τα χρόνια.

Ο ηθοποιός, ο οποίος συνεχίζει τις παραστάσεις του στο Δελφινάριο με το «ΓΕΛΑΣ», ξεκίνησε την ανάρτησή του με μία φράση που χρησιμοποιεί και στην παράσταση: «Δεν σταματάμε να γελάμε επειδή γερνάμε, γερνάμε επειδή σταματάμε να γελάμε».

«Όπως λέω και στην παράσταση «ΓΕΛΑΣ» στο Δελφινάριο, «δεν σταματάμε να γελάμε επειδή γερνάμε, γερνάμε επειδή σταματάμε να γελάμε»! Αυτό λοιπόν κάνω κι εγώ όλα αυτά τα χρόνια! Κάνοντας εσάς να γελάτε, γελάω κι εγώ μαζί σας! Γιατί περνάω καλά μαζί σας! Το ίδιο καλά που περνάτε κι εσείς μαζί μου! Έτσι λοιπόν έφτασα να κλείνω τα 58 μου χρόνια και να μπαίνω στα 59, χωρίς να το καταλάβω! Μπορεί τελικά όλα αυτά τα χρόνια να μην μου έχουν αφήσει ακόμα όσες ρυτίδες θα ήταν φυσικό να μου αφήσουν (φράπα το προσωπάκι μου), μου έχουν αφήσει όμως πάρα πολλά και ωραία συναισθήματα! Και υπεύθυνοι είστε εσείς γι’ αυτά!

Οι «δικοί μου» άνθρωποι! Οι άνθρωποι της «μικρής» προσωπικής μου οικογένειας, αλλά και της «μεγάλης», της «τεράστιας» οικογένειας που έχουμε δημιουργήσει όλοι μαζί όλα αυτά τα χρόνια! Σας ευχαριστώ έναν – έναν ξεχωριστά για την αγάπη σας, την πίστη σας και την αφοσίωσή σας στο πρόσωπό μου! Εύχομαι να είστε πάντα καλά και σας υπόσχομαι να εξακολουθήσω να σας κάνω να γελάτε με την ψυχή σας, δίνοντας γι’ αυτό την ψυχή μου», έγραψε ο Μάρκος Σεφερλής.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Μάρκος Σεφερλής (@markos_seferlis_real)

Ο δημοφιλής ηθοποιός είναι παντρεμένος με την Έλενα Τσαβαλιά, με την οποία έχουν αποκτήσει έναν γιο, τον Χάρη Σεφερλή. Οι δυο τους έχουν διανύσει μαζί μια κοινή πορεία πολλών ετών, τόσο στην προσωπική ζωή όσο και επαγγελματικά, καθώς έχουν συνεργαστεί πολλές φορές στο θέατρο.

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