Διευκρινίσεις για την τύχη των χρημάτων που είχε προσφέρει ζητά ο Νίκος Κοκλώνης, στον απόηχο των αποκαλύψεων για τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά». Ο παρουσιαστής και διευθύνων σύμβουλος της Barking Well Media αποκάλυψε ότι είχε προχωρήσει σε δωρεές δύο φορές, πιστεύοντας πως συνδράμει οικογένειες παιδιών με σοβαρές παθήσεις.

Σε γραπτή του δήλωση, που προβλήθηκε στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!», κατέστησε σαφές ότι δεν ζητά την επιστροφή των ποσών, αλλά απαιτεί να μάθει αν η βοήθεια έφτασε πράγματι στους τελικούς αποδέκτες. Παράλληλα, εξέφρασε την έντονη απογοήτευση και την οργή του για τις εξελίξεις, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους είχε επιλέξει μέχρι σήμερα να μην δημοσιοποιήσει τις δωρεές του.

«Ειλικρινά, αισθάνομαι οργή και βαθιά απογοήτευση με όσα αποκαλύπτονται για την υπόθεση της “Παιδικής Χαράς”. Είμαι κι εγώ ένας από τους ανθρώπους που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα για βοήθεια. Δύο φορές προσέφερα οικονομική στήριξη, πιστεύοντας ότι βοηθούσα οικογένειες με παιδιά που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας. Δεν ζήτησα ποτέ να δημοσιοποιηθεί η προσφορά μου, γιατί θεωρώ ότι η βοήθεια προς ένα παιδί δεν είναι κάτι που πρέπει να γίνεται για λόγους προβολής».

Στη συνέχεια της ανακοίνωσής του, στάθηκε στα ερωτήματα που δημιουργούνται μετά τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας. Τόνισε πως προτεραιότητά του είναι να διαπιστωθεί αν κάποιο παιδί στερήθηκε την υποστήριξη που χρειαζόταν, ζητώντας να διερευνηθεί πλήρως η υπόθεση.

«Σήμερα, όμως, μετά τα όσα προκύπτουν από την αστυνομική έρευνα, έχω ένα τεράστιο ερώτημα: Έφτασαν τελικά τα χρήματα που προσέφερα στα παιδιά για τα οποία προορίζονταν; Δεν με ενδιαφέρει να πάρω πίσω ούτε ένα ευρώ. Με ενδιαφέρει να μάθω αν έστω και ένα παιδί στερήθηκε τη βοήθεια που τόσο είχε ανάγκη.

Αν επιβεβαιωθούν οι κατηγορίες, μιλάμε για κάτι που ξεπερνά κάθε όριο ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Δεν μπορεί ο πόνος ενός παιδιού, η αγωνία μιας μητέρας και η απελπισία μιας οικογένειας να γίνονται μέσο προσωπικού πλουτισμού. Εύχομαι η Δικαιοσύνη να ρίξει άπλετο φως στην υπόθεση και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες».

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