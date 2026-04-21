Ο Ευθύμης Ζησάκης και η Χρύσα Παπαλελούδη διοργανώνουν, αυτό το διάστημα, με κάθε λεπτομέρεια μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής τους.

Ο δημοφιλής ηθοποιός και η σύζυγός του – επίσης ηθοποιός – αποφάσισαν να βαφτίσουν τον μονάκριβο γιο τους στην Ιερά Μονή του Αγίου Νεκταρίου στην Αίγινα.

Ο μικρός θα πάρει το όνομα Ιωάννης * Ιάσωνας, το πρώτο από τους μπαμπάδες του Ευθύμη και της Χρύσας, ενώ το δεύτερο αποτελεί επιλογή του ζευγαριού. Η βάφτιση θα είναι καλοκαιρινή και το ζευγάρι αναζητεί την κατάλληλη ημερομηνία μέσα στο δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου.

Ο Ευθύμης Ζησάκης, που πρωταγωνιστεί σε μία από τις πιο δημοφιλείς σειρές της ελληνικής τηλεόρασης, το «Σόι Σου» στον Alpha, και η σύντροφός του επέλεξαν οι κουμπάροι τους να μην ανήκουν στον καλλιτεχνικό χώρο. Ο μπέμπης θα έχει ένα νονό και μία νονά, οι οποίοι προέρχονται από το στενό φιλικό περιβάλλον των γονιών του.

Επιθυμία τους είναι το μυστήριο να πραγματοποιηθεί σε κλειστό κύκλο, κάτι που έπραξαν και στο γάμο τους.

Ο γιος τους ήρθε στον κόσμο τον Απρίλιο του 2025 και το ζευγάρι γιόρτασε, πριν από λίγες ημέρες, τα πρώτα του γενέθλια.

Οι δύο ηθοποιοί γνωρίστηκαν το 2020, κατά τη συνεργασία τους στην παράσταση «Η εκδίκηση της ηλίθιας». Σε λιγότερο από έξι μήνες αποφάσισαν να συγκατοικήσουν. Μάλιστα, δεν άργησαν να επισφραγίσουν τη σχέση τους και επαγγελματικά, καθώς έγιναν συνέταιροι μιας εταιρείας θεατρικών παραγωγών, με την οποία ετοίμαζαν παραστάσεις και θεατρικά έργα για παιδιά.

Ο ηθοποιός έκανε, το 2024, μια ρομαντική πρόταση γάμου στην εκλεκτή της καρδιάς του στη Βερόνα της Ιταλίας, με φόντο το παλάτι του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας.

Παντρεύτηκαν, το Σεπτέμβριο του 2023, στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στο Λαγονήσι, παρουσία λίγων συγγενών και εκλεκτών φίλων τους.

