Ο Ευθύμης Ζησάκης και η Χρύσα Παπαλελούδη γιόρτασαν τα πρώτα γενέθλια του γιου τους με ένα εντυπωσιακό πάρτι, δημιουργώντας όμορφες στιγμές που μοιράστηκαν μέσα από φωτογραφίες.

Ο ηθοποιός, στην ανάρτησή του, έγραψε: «Γίναμε 1! Πέρασε ένας χρόνος από τότε που ήρθες στην αγκαλιά μας. Δεν θυμόμαστε πια πώς ήταν η ζωή πριν από εσένα. Χρόνια πολλά θησαυρέ μας. Είσαι όλος μας ο κόσμος. Ευχαριστούμε όλους όσοι συνέβαλαν να γίνουν όλα όπως τα είχαμε φανταστεί».

Το ζευγάρι ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου το 2023, ενώ έχουν ήδη επτά χρόνια σχέσης.

Τα πρώτα γενέθλια του παιδιού τους ήταν μια γιορτή γεμάτη αγάπη, συγκίνηση και στιγμές που θα μείνουν αξέχαστες για όλη την οικογένεια.

