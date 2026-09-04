Την τρίτη επέτειο του γάμου τους γιόρτασαν στις 3 Σεπτεμβρίου ο Ευθύμης Ζησάκης και η Χρύσα Παπαλελούδη. Το ζευγάρι, που πριν από τρία χρόνια ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας και στη συνέχεια υποδέχτηκε τον γιο του, παραμένει πιο ερωτευμένο από ποτέ.

Με αφορμή την ξεχωριστή αυτή ημέρα, ο αγαπημένος ηθοποιός προχώρησε σε μια τρυφερή ανάρτηση, δημοσιεύοντας μια ρομαντική φωτογραφία από την ημέρα του γάμου τους δίπλα στη θάλασσα, όπου κρατά στην αγκαλιά του τη σύζυγό του.

«Σαν σήμερα, 3 χρόνια πριν. Θα σε διάλεγα ξανά και ξανά», έγραψε χαρακτηριστικά ο Ευθύμης Ζησάκης.

Οι δυο τους παντρεύτηκαν τον Σεπτέμβριο του 2023 στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στο Λαγονήσι, έχοντας στο πλευρό τους συγγενείς και στενούς φίλους. Η σχέση τους είχε ξεκινήσει το 2020, όταν γνωρίστηκαν μέσα από τη θεατρική τους συνεργασία στην παράσταση «Η εκδίκηση της ηλίθιας». Μάλιστα, μέσα σε λίγους μήνες αποφάσισαν να κάνουν το επόμενο βήμα και να συγκατοικήσουν, ενώ στη συνέχεια έγιναν και επαγγελματικοί συνοδοιπόροι, δημιουργώντας τη δική τους εταιρεία θεατρικών παραγωγών.

Η ζωή τους άλλαξε ακόμη περισσότερο τον Μάρτιο του 2025, όταν έγιναν για πρώτη φορά γονείς, υποδεχόμενοι τον γιο τους.

Τον περασμένο Ιούνιο, ο Ευθύμης Ζησάκης και η Χρύσα Παπαλελούδη βάφτισαν το αγοράκι τους στην Ιερά Μονή του Αγίου Νεκταρίου στην Αίγινα. Ο μικρός πήρε το διπλό όνομα Ιωάννης – Ιάσονας, ενώ το μυστήριο πραγματοποιήθηκε σε στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Efthimis Zisakis (@efthimis__zisakis)

govastiletto.gr -Ευθύμης Ζησάκης: Το φωτογραφικό άλμπουμ της βάφτισης του γιου του