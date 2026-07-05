Στιγμές απόλυτης οικογενειακής ευτυχίας βίωσε ο Ευθύμης Ζησάκης, ο οποίος μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους το φωτογραφικό άλμπουμ από τη βάφτιση του γιου του. Μέσα από μια τρυφερή ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο γνωστός ηθοποιός δεν στάθηκε μόνο στις πανέμορφες εικόνες, αλλά προχώρησε και σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση.

«Το καλοκαίρι του 2024 επισκεφθήκαμε το μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου στην Αίγινα. Πριν φύγουμε, κάναμε μια ευχή: την επόμενη φορά που θα ερχόμασταν, να είμαστε τρεις αντί για δύο. Στο μυαλό μας είχαμε ότι θα επιστρέφαμε το επόμενο καλοκαίρι και ευχόμασταν τότε να κρατάμε στην αγκαλιά μας το πρώτο μας παιδάκι.

Μόλις ενάμιση μήνα αργότερα, χρειάστηκε να επιστρέψουμε ξανά, αυτή τη φορά απρόσμενα, γιατί η Βίρνα το σκυλάκι μας, είχε αρρωστήσει πολύ βαριά και αναζητούσαμε τη βοήθεια του Αγίου Νεκταρίου. Τότε δεν γνωρίζαμε πως η ευχή μας είχε ήδη πραγματοποιηθεί. Δεν ήμασταν πια δύο. Ήμασταν τρεις, αφού το μικρό μας θαύμα βρισκόταν ήδη στην κοιλίτσα της Χρύσας.

Ίσως γι’ αυτό, από την πρώτη στιγμή, νιώσαμε ότι η βάφτιση του γιου μας έπρεπε να γίνει εδώ, στο μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου στην Αίγινα, σε έναν τόπο που για εμάς θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μας. Και το όνομα αυτού.. Ιάσωνας Ιωάννης..JJ

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι συνέβαλαν ώστε αυτή η μέρα να γίνει ακριβώς όπως την είχαμε ονειρευτεί!», έγραψε ο Ευθύμης Ζησάκης.

Δείτε την ανάρτηση

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Efthimis Zisakis (@efthimis__zisakis)

govastiletto.gr -Ευθύμης Ζησάκης: «Δεν θυμόμαστε πια τη ζωή πριν από εσένα» – Τα πρώτα γενέθλια του γιου του