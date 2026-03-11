Η Μάρτζυ Λαζάρου που φέτος βλέπουμε μαζί με τον Δημήτρη Πανόπουλου στη μεσημεριανή ζώνη του ΣΚΑΪ το Σαββατοκύριακο, βρέθηκε καλεσμένη την Τρίτη (10/3) στο The 2Night Show.

Μεταξύ άλλων, η Μάρτζυ Λαζάρου εξομολογήθηκε και τη μάχη που έδωσε για να χάσει 20 κιλά!

«Έχασα 20 κιλά! Ήθελα πάρα πολύ να συμβεί, πάλευα 5 χρόνια, δεν το έπαιρνα απόφαση ποτέ. Αυτό σου δίνει άλλη ενέργεια, αυτοπεποίθηση και μου έδωσε αυτό άλλο αέρα. Ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ…

Δεν έχεις ιδέα του πώς αισθάνεσαι. Ούτε εγώ το πίστευα. Είχα επαναπαυτεί, δούλευα πάρα πολύ, έλεγα δεν έχω χρόνο, άστο για τώρα και κάποια στιγμή ο διακόπτης λύγισε από μόνος του», παραδέχθηκε η Μάρτζυ Λαζάρου.

Όπως πρόσθεσε στη συνέχεια, η ίδια αποχώρησε με κλάματα από την πρώτη επίσκεψη σε διατροφολόγο, όταν ανέβηκε στη ζυγαριά.

«Έλεγα πως δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία και μάλιστα τσακωνόμουν με τον άνδρα μου. Το αποφάσισα μόνη μου, πήγα σε διατροφολόγο και μπήκα σε πρόγραμμα. Στην πρώτη επίσκεψη έφυγα κλαίγοντας, ανέβηκα στη ζυγαριά, είδα το νούμερο και είπα τέλος. Δεν υπάρχει γυρισμός», περιέγραψε η Μάρτζυ Λαζάρου στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

govastiletto.gr -Η Μάρτζυ Λαζάρου εξομολογείται: «Έμπαινα στο αυτοκίνητο και έκλαιγα, έλεγα δεν μπορώ να το αντέξω»