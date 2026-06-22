Ο Σπύρος Μπιμπίλας πριν λίγα λεπτά αποκάλυψε μέσα από τα social media πως έφυγε από τη ζωή στα 53 του χρόνια ο Παύλος Κουρτίδης μετά από σοβαρή ασθένεια.

«Με απέραντη θλίψη χθες το βράδυ μάθαμε ότι αποχώρησε από την ζωή μετά από βαριά ασθένεια ο σπουδαίος φίλος μας, ο καλλιτέχνης που δημιούργησε το θέατρο ΠΚ στον Νέο Κόσμο, έναν πολυχώρο πολιτισμού με θεατρικές παραστάσεις και παραστάσεις χορού .που δεν ξεχνιούνται…Ο Παύλος Κουρτίδης δεν είναι πια εδώ κι είναι μεγάλη απώλεια για τον πολιτισμό μας.. Ακάματος εργάτης του θέατρου, πολυτάλαντος, χορογράφος, ηθοποιός και σκηνοθέτης. Τον θαύμασα άπειρες φορές επί σκηνής κι είχαμε ταυτιστεί στις ιδέες μας. Άφησε το υποκριτικό του αποτύπωμα και στην τηλεόραση στις Άγριες Μέλισσες και το Κόκκινο Ποτάμι.. Θα ταφεί στην ιδιαίτερη πατρίδα του.. Συλλυπητήρια στην πολύτιμη οικογένεια του..Παύλο Καλέ μου φίλε θα μας λείπεις…» έγραψε στη λεζάντα ο ηθοποιός και βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Σπύρος Μπιμπίλας (@spyrosmpimpilas)

Ποιος είναι ο Παύλος Κουρτίδης

Ο Παύλος Κουρτίδης ήταν Έλληνας ηθοποιός και χορογράφος. Είναι γεννημένος στο Βούπερταλ της Γερμανίας, μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη και η καταγωγή του είναι από την Ποντοηράκλεια του Δήμου Παιονίας. Σπούδασε στο «Arts Ed London Schools». Ο ίδιος ίδρυσε κατά τη διάρκεια της καριέρας του, το Θεάτρου ΠΚ (2009-2021).

Τα τελευταία 20 χρόνια δίδασκε προσέγγιση ρόλου, κινησιολογία και αυτοσχεδιασμό σε ηθοποιούς και χορευτές. Έχει συμμετάσχει στην ταινία «Καποδίστριας» και στις σειρές «Ηλέκτρα» της ΕΡΤ, στο «Κόκκινο Ποτάμι» και στις «Άγριες Μέλισσες».

govastiletto.gr -Σπύρος Μπιμπίλας: «Η επικοινωνία με τη Ζωζώ Σαπουντζάκη δεν είναι εύκολη»