Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε ο Λευτέρης Πανταζής με πρόσφατο βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, στο οποίο εμφανιζόταν σχεδόν αγνώριστος.

Οι διαδικτυακοί του ακόλουθοι έσπευσαν να σχολιάσουν την αλλαγή στην εμφάνισή του, προκαλώντας κύμα ερωτηματικών. Θέλοντας να ξεκαθαρίσει το τοπίο, ο αγαπημένος τραγουδιστής επανήλθε με νέα ανάρτηση, διευκρινίζοντας πως δεν προέβη σε κάποια αισθητική επέμβαση στο πρόσωπό του. Όπως εξήγησε με χιούμορ, η αλλοιωμένη εικόνα του οφειλόταν σε ένα φίλτρο που ενεργοποίησε κατά λάθος, βάζοντας έτσι τέλος στις φήμες.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Leuteris Pantazis (@lepa_official)

Η ανάρτηση του Λευτέρη Πανταζή

«Αγαπημένοι μου φίλοι, δεν έκανα τίποτα. Ένα κουμπάκι κατά λάθος πάτησα. Μήπως τα ξέρω κιόλας αυτά τα κόλπα που κάνουν και αλλάζουν; Εγώ είμαι ο Λευτέρης. Δεν άλλαξα τίποτα πάνω μου. Εδώ, εδώ, εγώ είμαι», είπε στους διαδικτυακούς του φίλους, με γέλια.

Δείτε το βίντεο

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