Η συναυλία του Apon στο πλαίσιο της περιοδείας του «Ηχογένεια Tour» το βράδυ της Δευτέρας 13 Ιουλίου στο Θέατρο Βράχων έκρυβε πολλές εκπλήξεις.

Μία από τις εκπλήξεις στη συναυλία του ήταν η στιγμή που ανέβηκε στη σκηνή ο Πέτρος Μπουσουλόπουλος για να ερμηνεύσουν μαζί το «Η Αγάπη Μου Ένα Βράδυ».

Ο Πέτρος Μπουσουλόπουλος ανέβηκε στη σκηνή μαζί με την κιθάρα του και είπε ένα κομμάτι που έχει συνδεθεί με την εποχή που έπαιζε στη σειρά «Ευτυχισμένοι Μαζί». Έτσι, οι δύο καλλιτέχνες ερμήνευσαν το «Η Αγάπη Μου Ένα Βράδυ» με το κοινό να δημοσιεύει σχετικά βίντεο στα social media.

Δείτε βίντεο

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Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ο Apon ερμήνευσε και δικές του επιτυχίες, όπως είναι το νέο τραγούδι του «Καντάδα», ενώ ξεχωριστή ήταν και η εμφάνιση της Μαριώς, όταν είπαν μαζί το «Ρεμπέτικο».

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