Ένα κύμα χαράς έχει κατακλύσει την εγχώρια showbiz τους τελευταίους μήνες, με τις ειδήσεις για νέες εγκυμοσύνες να πληθαίνουν. Αγαπημένα πρόσωπα της οθόνης, της πίστας και του θεάτρου μοιράζονται τη γλυκιά προσμονή τους, σκορπίζοντας ενθουσιασμό στους θαυμαστές τους. Μέσα από τρυφερά στιγμιότυπα και γεμάτες νόημα ανακοινώσεις, οι celebrities μας προσκαλούν στον δικό τους “έβδομο ουρανό”, καθώς ανυπομονούν να κρατήσουν στην αγκαλιά τα μωράκια τους.

Από τρυφερές φωτογραφίες στα social media μέχρι αποκαλύψεις σε συνεντεύξεις. Κάθε ανακοίνωση συνοδευόταν από συγκινητικά λόγια και μηνύματα αγάπης, δείχνοντας την ανυπομονησία για την άφιξη των νέων μελών των οικογενειών τους.

Πάμε να δούμε μαζί τις 7 διάσημες Ελληνίδες που βρίσκονται σε ενδιαφέρουσα.

Αλεξάνδρα Νίκα

Μεγαλώνει η οικογένεια του Κωνσταντίνου Αργυρού και της Αλεξάνδρας Νίκα! Η σύζυγος του δημοφιλή καλλιτέχνη ανακοίνωσε τη δεύτερη εγκυμοσύνη της μέσω ενός συγκινητικού βίντεο στα social media το απόγευμα της Δευτέρας.

Η Αλεξάνδρα Νίκα δημοσίευσε ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στο οποίο βλέπουμε τον Κωνσταντίνο Αργυρό σε χαλαρές στιγμές μαζί με τον γιο τους, Βασίλη. Μεταξύ άλλων, τους δείχνει να περπατούν μαζί, να κολυμπάνε και να παίζουν χτίζοντας βήμα-βήμα μία σχέση στοργής. Στο φινάλε του βίντεο ο μικρός φιλάει την κοιλίτσα της μητέρας του, δείχνοντας έτσι πως περιμένουν το δεύτερό τους παιδί.

Το ζευγάρι απέκτησε το πρώτο του παιδί στις 22 Νοεμβρίου 2024.

Η οικογενειακή τους ευτυχία επισφραγίστηκε λίγους μήνες αργότερα, όταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα παντρεύτηκαν σε στενό οικογενειακό κύκλο, τη Δευτέρα 7 Ιουλίου 2025, στο εκκλησάκι του Grand Resort, κρατώντας το μυστήριο μακριά από τα media.

Μαριαλένα Ρουμελιώτη

Ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη, μετά από αρκετά χρόνια σχέσης, σε λίγους μήνες θα γίνουν για πρώτη φορά γονείς.

Παραμονή Πρωτοχρονιάς το ζευγάρι ανακοίνωσε τα ευχάριστα νέα για το μωρό που περιμένει. Μέσα από ένα ιδιαίτερο βίντεο με κινηματογραφικό ύφος, ο επιχειρηματίας και η σύντροφός του παρουσιάζονται σε ανέμελες στιγμές, με τον Σάκη Κατσούλη να χαϊδεύει την κοιλιά της Μαριαλένας Ρουμελιώτη.

«Και λίγο πριν κλείσει η χρονιά, θέλαμε να μοιραστούμε κάτι που γεμίζει την καρδιά μας. Το μεγαλύτερο δώρο της ζωής μας. Ένα μικρό θαύμα που ήδη μεγαλώνει μέσα μας. Το πιο ιερό κεφάλαιο της ζωής μας, μόλις ξεκινάει», έγραψε η Μαριαλένα Ρουμελιώτη στην ανάρτησή της.

Ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη έγιναν γνωστοί στο ευρύ κοινό, μέσα από τη συμμετοχή τους στο Survivor.

Οι δυο τους γνωρίζονταν και ήταν ζευγάρι πριν από το παιχνίδι, όταν μπήκαν στο παιχνίδι όμως, ήταν ήδη χωρισμένοι. Η συμμετοχή τους στο ίδιο ριάλιτι αποτέλεσε σημείο επανασύνδεσης, καθώς ήρθαν ξανά κοντά, μέσα σε συνθήκες πίεσης, έντασης και καθημερινής συμβίωσης.

Στα μέσα του περασμένου καλοκαιριού ο Σάκης Κατσούλης ζήτησε την αγαπημένη του σε γάμο και την Κυριακή 25 Ιανουαρίου, το ζευγάρι ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας.

Κατερίνα Καινούργιου

Με μια τρυφερή ανάρτηση στο Instagram, η Κατερίνα Καινούργιου ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της.

Η παρουσιάστρια δημοσίευσε τρεις φωτογραφίες με την ίδια και τον σύντροφό της, να ποζάρουν μπροστά στο χριστουγεννιάτικο δέντρο.

«A little miracle on the way… Μέσα σε μια μικρή καρδιά, που μόλις άρχισε να χτυπά, χωρά όλη μας η ευτυχία… Σας ευχαριστώ για τις υπέροχες ευχές σας, την θετική σας ενέργεια και κυρίως για την διακριτικότητά σας στην πιο σημαντική στιγμή της ζωής μου», γράφει στη λεζάντα της ανάρτησης, η Κατερίνα Καινούργιου.

Το τελευταίο τρίμηνο της εγκυμοσύνης της διανύει η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία μετρά αντίστροφα για να κρατήσει στην αγκαλιά της το πρώτο της παιδί, καρπό του έρωτά της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή. Μάλιστα, όπως έχει πει η ίδια, περιμένει κοριτσάκι.

Ιωάννα Σιαμπάνη

Η Ιωάννα Σιαμπάνη περιμένει το δεύτερο παιδί της και αποκάλυψε τη χαρμόσυνη είδηση στα social media.

Η πρώην παίκτρια του My Style Rocks επέλεξε τα φετινά Χριστούγεννα για να αποκαλύψει τη φουσκωμένη κοιλιά της, ανεβάζοντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες γεμάτες χαμόγελα και γιορτινή διάθεση.

Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε με συγκίνηση: «Αυτά τα Χριστούγεννα οι καρδιές μας μεγάλωσαν. Έρχεται το μωρό μας», εκφράζοντας με τρυφερότητα τη χαρά της για την επέκταση της οικογένειάς της.

Η σχέση της Ιωάννας με τον Τζίμη Σταθοκωστόπουλο μετρά περίπου οκτώ χρόνια, μέσα στα οποία έχουν δημιουργήσει μια σταθερή και αγαπημένη οικογένεια. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το καλοκαίρι του 2022, σε μία χρονιά ιδιαίτερα σημαντική για αυτούς, καθώς τότε γεννήθηκε και ο γιος τους, Φώτης.

Η ανακοίνωση της δεύτερης εγκυμοσύνης τους δείχνει ότι η οικογένεια μεγαλώνει με αγάπη και ζεστασιά, και οι δυο τους φαίνεται να απολαμβάνουν κάθε στιγμή της νέας φάσης της ζωής τους.

Μπάγια Αντωνοπούλου

Την εγκυμοσύνη της ανακοίνωσε η Μπάγια Αντωνοπούλου, μιλώντας παράλληλα και για τα σχέδια περί γάμου με τον σύντροφό της.

Η δημοσιογράφος, η οποία μέσα στο 2025 δέχτηκε πρόταση γάμου από τον Νίκο Κώτση, έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή Happy Day το πρωί της Δευτέρας 26 Ιανουαρίου και αποκάλυψε το ευχάριστο γεγονός, κάνοντας λόγο για διπλή χαρά, καθώς μέσα στη χρονιά θα ανέβει και τα σκαλιά της εκκλησίας.

Η Μπάγια Αντωνοπούλου, αφού δήλωσε πως είναι έγκυος, είπε: «Τέσσερα χρόνια που ήμασταν μαζί, ο σύντροφός μου δεν μου είχε κάνει πρόταση γάμου. Δεν έχει αλλάξει τίποτα στη σχέση μας, το μόνο που έχει αλλάξει είναι ότι έχω μάθει να μαγειρεύω. Με τον Νίκο είχαμε πει από την αρχή της σχέσης ότι κάποια στιγμή θα προχωρήσουμε, η πρόταση άργησε να γίνει. Του έλεγα “τι θα γίνει;”. Τελικά μου έκανε πρόταση γάμου στα γενέθλιά μου και ήταν πάρα πολύ όμορφο. Ήταν η μόνη φορά που δεν το περίμενα. Διπλή χαρά».

Γιώτα Τσιμπρικίδου

Η Γιώτα Τσιμπρικίδου βιώνει μία από τις πιο όμορφες και συγκινητικές περιόδους της ζωής της, καθώς ετοιμάζεται να γίνει μητέρα για πρώτη φορά.

Η αγαπημένη ραδιοφωνική παραγωγός, που εδώ και χρόνια έχει κερδίσει το κοινό με την αμεσότητα και την αστείρευτη ενέργειά της, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους το πιο χαρμόσυνο νέο: περιμένει το πρώτο της παιδί. Με μια τρυφερή ανάρτηση στα social media, αποκάλυψε την εγκυμοσύνη της ότι το «μικρό θαύμα» βρίσκεται καθ’ οδόν.

«Θαύμα μας, σε περιμένουμε», έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της, κάνοντας tag τον σύζυγό της, Άγγελο Ανδριανό, με τον οποίο παντρεύτηκε το 2023.

Αγοραστή Αρβανίτη

Τον δεύτερο καρπό του έρωτά της με τον ηθοποιό Θανάση Τσαλταμπάση περιμένει η Αγοραστή Αρβανίτη.

Το ζευγάρι έχει ήδη μία κόρη, και όπως ανέφερε η ηθοποιός σε συνέντευξη που παραχώρησε την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, στο «Happy Day», αναμένει να γεννήσει στα μέσα του μήνα. Όσο για το φύλο του δεύτερου παιδιού τους; Αγόρι!

«Στα μέσα Φλεβάρη περιμένουμε το 2ο παιδάκι μας. Είναι αγοράκι. Έχουμε ένα κοριτσάκι και τώρα έρχεται αγοράκι. Θέλαμε να κάνουμε δεύτερο παιδάκι για να έχει αδερφάκι η μικρή. Ο Θανάσης με βοηθάει πάρα πολύ με το μεγάλωμα του παιδιού. Είναι τέλειο που είναι τόσο παρών στη μικρή».

Tο ζευγάρι των ηθοποιών υποδέχτηκε στη ζωή το πρώτο του παιδί τον Ιανουάριο του 2024. Λίγους μήνες μετά τη γέννηση της κόρης τους, οι δυο τους αποφάσισαν να κάνουν και θρησκευτικό γάμο, ανεβαίνοντας τα σκαλιά της εκκλησίας στο Κορωπί, σε μια όμορφη τελετή, έχοντας στο πλευρό τους αγαπημένους συγγενείς, φίλους και συνεργάτες.

Η Αγοραστή Αρβανίτη με αφορμή τα γενέθλια του Θανάση Τσαλταμπάση στις 15 Δεκεμβρίου, ανακοίνωσε ότι θα γίνουν γονείς για δεύτερη φορά.

«Επειδή την προηγούμενη φορά σου είχε αρέσει πολύ αυτό το δώρο για τα γενέθλια σου, είπα να το επαναλάβω. Χρόνια πολλά αγάπη μου, με πολλά μικρά χεράκια να σε κατσιάζουν», έγραψε η Αγοραστή Αρβανίτη στη λεζάντα της ανάρτησής της, ως δώρο γενεθλίων στον Θανάση Τσαλταμπάση.

Με το καλό!

