Η Αναστασία Γιούσεφ διανύει την πιο ξεχωριστή περίοδο της ζωής της, αφού είναι έγκυος στο πρώτο της παιδί.

Την ευχάριστη είδηση γνωστοποίησε η Αναστασία Γιούσεφ ανήμερα της Γιορτής της Μητέρας, μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram.

Συγκεκριμένα, η ίδια ανέβασε μια σειρά φωτογραφιών, στις οποίες ποζάρει με φουσκωμένη κοιλίτσα.

Η γνωστή χορεύτρια έχει καταφέρει να κρατήσει την προσωπική ζωή της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, και το μόνο που είχε αποκαλύψει στο παρελθόν ήταν ότι είχε δεχθεί πρόταση γάμου από τον σύντροφό της.

Η Αναστασία Γιούσεφ έγραψε στη λεζάντα: «Αστεράκια μου, σας έχω μια μεγάλη έκπληξη…Θα γίνω μαμά! Διανύω την πιο γλυκιά περίοδο της ζωής μου και νιώθω απέραντη ευγνωμοσύνη γι’ αυτό το μικρό θαυματάκι που μεγαλώνει μέσα μου. Ένα ακόμη όμορφο όνειρο εκπληρώνεται… Ένα μικρό πλασματάκι κουνιέται στην κοιλίτσα μου, με κλωτσάει κάθε μέρα και ήδη μου έχει αλλάξει όλο τον κόσμο. Ανυπομονώ να σε γνωρίσω, μωρό μου… Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες και στις μέλλουσες μανούλες».

Οι ευχές στα σχόλια από τους διαδικτυακούς φίλους της έπεσαν «βροχή».

