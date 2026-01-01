Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης διανύουν την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής τους, αφού θα γίνουν γονείς για πρώτη φορά.

Το ζευγάρι, το οποίο μετρά αρκετά χρόνια κοινής πορείας, θα κρατήσει σε λίγο καιρό στην αγκαλιά του τον καρπό του έρωτά του.

Την ευχάριστη είδηση έκαναν γνωστή η Μαριάλενα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης μέσα από τα social media το απόγευμα της Τετάρτης 31/12.

Συγκεκριμένα, λίγο πριν την αλλαγή του χρόνου ανέβασαν ένα βίντεο που τους βλέπουμε σε τρυφερά ενσταντανέ, ενώ φαίνεται καθαρά η φουσκωμένη κοιλίτσα της Μαριαλένας Ρουμελιώτη.

Στο εν λόγω βίντεο, η Μαριαλένα Ρουμελιώτη έδειξε στους διαδικτυακούς φίλους της τόσο το τεστ εγκυμοσύνης, όσο και το υπερηχογράφημα του μωρού της.

Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη έγραψε στη λεζάντα«Και λίγο πριν κλείσει η χρονιά, θέλαμε να μοιραστούμε κάτι που γεμίζει την καρδιά μας. Το μεγαλύτερο δώρο της ζωής μας. Ένα μικρό θαύμα που ήδη μεγαλώνει μέσα μας. Το πιο ιερό κεφάλαιο της ζωής μας μόλις ξεκινάει. ·2025-2026».

