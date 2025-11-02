Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Η Πατρίτσια Μίλικ Περιστέρη, όπως ανακοίνωσε η ίδια μέσω social media, περιμένει το πρώτο της παιδί.

Η ηθοποιός, η οποία εδώ και πολλά χρόνια έχει φύγει από την Ελλάδα και ζει στο εξωτερικό, δημοσίευσε πριν λίγες ώρες φωτογραφία με φουσκωμένη κοιλιά στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η Πατρίτσια Μίλικ Περιστέρη, έδειξε την αντανάκλασή της στο τζάμι του σπιτιού της στο Μεξικό, με την φουσκωμένη της κοιλίτσα να κάνει την εμφάνισή της.

Στη λεζάντα, έγραψε: «Ένα σιωπηλό άνθισμα».

Δείτε την ανάρτησή της:

