Σε κλίμα χαράς βρίσκεται η βασιλική οικογένεια της Ιορδανίας, καθώς η πριγκίπισσα Ιμάν και ο σύζυγός της, Τζαμίλ Αλεξάντερ Θερμιώτης, ετοιμάζονται να μεγαλώσουν την οικογένειά τους με τον ερχομό του δεύτερου παιδιού τους.

Την είδηση γνωστοποίησε η βασίλισσα Ράνια μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, δημοσιεύοντας μια οικογενειακή φωτογραφία που αποπνέει ζεστασιά και συγκίνηση.

Στο στιγμιότυπο, η Ιμάν ποζάρει χαμογελαστή δίπλα στον σύζυγό της, ενώ η μικρή τους κόρη βρίσκεται κοντά της, σε μια εικόνα που αποτυπώνει τη χαρά της οικογένειας για το νέο κεφάλαιο που ανοίγεται μπροστά της.

Το ζευγάρι απέκτησε το πρώτο του παιδί, την κόρη του Αμίνα, στις αρχές του 2025 και πλέον ανυπομονεί να καλωσορίσει ένα ακόμη μέλος στην οικογένεια.

Η νέα εγκυμοσύνη αποτελεί ακόμη έναν λόγο γιορτής για τη βασιλική οικογένεια, η οποία μοιράστηκε τη χαρά της με το κοινό μέσα από μια ιδιαίτερα τρυφερή και συμβολική ανάρτηση.