Ολοκληρωτική στροφή στην προσωπική του ζωή φαίνεται πως έχει κάνει ο Fedez, αφήνοντας οριστικά στο παρελθόν τον γάμο του με την Chiara Ferragni. Ο δημοφιλής ράπερ διανύει μια από τις πιο όμορφες περιόδους του στο πλευρό της Giulia Honegger, με τις φήμες να θέλουν το ζευγάρι να περιμένει το πρώτο του παιδί, σηματοδοτώντας μια νέα αρχή για τον καλλιτέχνη.

Παρότι δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση, οι αναρτήσεις τους στα social media ενισχύουν τις φήμες περί εγκυμοσύνης. Σε πρόσφατο βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok, ο Fedez εμφανίζεται να περπατά στο πλευρό της συντρόφου του, με την κοιλιά της να μαρτυρά την εγκυμοσύνη της.

Αυτή είναι η πρώτη εγκυμοσύνη για την Giulia Honegger, ενώ για τον Fedez θα είναι το τρίτο του παιδί, μετά τον Leone Lucia Ferragni και τη Vittoria Lucia Ferragni, που απέκτησε με την πρώην σύζυγό του, Chiara Ferragni.

Η σχέση του Fedez με τη Giulia Honegger, όπως έχει γίνει γνωστό, ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2025 και αποτελεί την πρώτη σταθερή του σύνδεση μετά το τέλος του γάμου του με την Chiara Ferragni. Το πρώην ζευγάρι ακολούθησε χωριστούς δρόμους το 2024, έπειτα από αποκαλύψεις που αφορούσαν απιστία του καλλιτέχνη.

Η Chiara Ferragni είχε αναφερθεί δημόσια στις δυσκολίες που αντιμετώπιζε στον γάμο τους, ο οποίος ξεκίνησε το 2017, αποκαλύπτοντας ότι η σχέση τους περνούσε συχνά κρίσεις. Μέσα από αναρτήσεις της το 2025, είχε μάλιστα περιγράψει έντονα συναισθήματα απογοήτευσης, λέγοντας πως ένιωσε βαθιά εξαπατημένη όταν συνειδητοποίησε την κατάσταση.

