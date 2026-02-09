Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έδωσε το παρών στο λαμπερό πάρτι του Λέοντα Πατίτσα για τα 50α του γενέθλια και εκεί έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Πρωινό.

Μεταξύ άλλων, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ρωτήθηκε για το αν θα γίνει κουμπάρα του Κωνσταντίνου Αργυρού και της Αλεξάνδρας Νίκα, μετά από ένα δημοσίευμα της εφημερίδας Espresso που αναφέρει πως αν η γυναίκα του τραγουδιστή μείνει ξάνα έγκυος, ο ίδιος θα ήθελε να του το βαφτίσει η πρέσβειρα των ΗΠΑ.

Όταν λοιπόν ρωτήθηκε για το αν θα γίνει κουμπάρα του ζευγαριού, η Κίμπερλι Γκιλφοϊλ απάντησε: «Ναι, είναι συναρπαστικό. Είναι υπέροχοι άνθρωποι. Είναι σαν οικογένειά μου και πραγματικά το περιμένω με ανυπομονησία. Είναι τιμή και ευλογία. Είναι πραγματικά υπέροχο να βρίσκομαι εδώ και να έχω τόσες χαρούμενς αναμνήσεις», δήλωσε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Alexandra (@alexandra.nika)

Πριν παίξουν οι δηλώσεις της στο Πρωινό, ο Γιώργος Λιάγκας ανέφερε πως η ίδια ίσως και να αποκάλυψε άθελά της μια δεύτερη εγκυμοσύνη. Μένει λοιπόν να δούμε αν οι φήμες αυτές θα επιβεβαιωθούν ή θα διαψευστούν.

Η κυρία Γκιλφόιλ ρωτήθηκε και για την ταινία «Μελάνια» που παρουσιάστηκε και στην Αθήνα την περασμένη εβδομάδα, και είπε ότι η Μελάνια Τραμπ είναι χαρούμενη με την ταινία. Όλοι είναι, η ομάδα της είναι, είμαστε χαρούμενοι που την αναδεικνύουμε. «Είναι η πιο καταπληκτική Πρώτη Κυρία που είχε η χώρα μας».

Η αποβολή που συγκλόνισε το ζευγάρι

Να σας θυμίσουμε ότι η Αλεξάνδρα Νίκα είχε μια αποβολή πριν από μερικούς μήνες και έκανε συγκλονιστική αποκάλυψη μέσα από μια ανάρτηση που έκανε για τη βάφτιση του γιου της.

«Προχτές σε αυτό το γραφικό εκκλησάκι βαφτίσαμε τον Βασίλη μας. Πρόσφατα πέρασα και μια αποβολή που μου θύμισε πόσο μεγάλη ευλογία είναι να έχεις το παιδί σου γερό και την οικογένειά σου δίπλα σου Τίποτα δεν είναι δεδομένο.. η υγεία η αγάπη και οι στιγμές με τους ανθρώπους μας είναι το πιο πολύτιμο δώρο 💙🙃» έγραψε στην ανάρτησή της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Alexandra (@alexandra.nika)

govastiletto.gr -Αλεξάνδρα Νίκα: Το νέο επαγγελματικό βήμα της αδελφής της, Αλεξάνδρας – Από το Μαϊάμι στην Αθήνα