Σε πελάγη ευτυχίας πλέει η Ελεάνα Παπαϊωάννου, καθώς η οικογένειά της με τον Δημήτρη Βεργίνη μεγαλώνει. Η αγαπημένη τραγουδίστρια ανακοίνωσε τη δεύτερη εγκυμοσύνη της με μια τρυφερή ανάρτηση στα social media, μοιραζόμενη τη χαρά της με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση έγινε με ένα τρυφερό βίντεο στο Instagram, που είχε πρωταγωνίστρια την 8χρονη κόρη τους. Μέσα από τη δική της αθώα και γεμάτη ενθουσιασμό ματιά, αποκαλύφθηκε το μεγάλο νέο, χαρίζοντας ένα χαμόγελο σε όσους το παρακολούθησαν.

Στο βίντεο, η μικρή γράφει μια κάρτα που δεν αφήνει… περιθώρια παρερμηνείας: «Οι γονείς μου, μετά από 8 χρόνια θυμήθηκαν να μου κάνουν αδελφάκι! Γίνομαι μεγάλη αδελφή!». Η Ελεάνα Παπαϊωάννου συνόδευσε το βίντεο με τη λεζάντα: «Είναι κάποιες χαρές που έρχονται απλά… εκεί που δεν το περιμένεις…».

Το ζευγάρι, που κρατά γενικά χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή, φαίνεται πως ζει μια από τις πιο δυνατές στιγμές του. Μετά από οκτώ χρόνια από τη γέννηση της κόρης τους, η οικογένεια μεγαλώνει και μπαίνει σε μια νέα καθημερινότητα, γεμάτη προσμονή και ενθουσιασμό.

Θυμίζουμε πως η Ελεάνα Παπαϊωάννου απείχε από το τραγούδι τα τελευταία χρόνια για να μεγαλώσει την κόρη της. «Ο βασικός λόγος ήταν το μεγάλωμα της κόρης μου. Δεν μου ζητήθηκε από τον άντρα μου, ήταν κάτι που έγινε αυτόματα. Δεν παύει να είναι δύσκολο το μεγάλωμα ενός παιδιού, θέλει την αμέριστη προσοχή σου. Η μητρότητα είναι σκληρή. Έχει ξενύχτι και χάσιμο του εαυτού σου», είχε δηλώσει η Ελεάνα Παπαϊωάννου στο Buongiorno.

Για να συμπληρώσει: «Μου πήρε χρόνια να αγαπήσω ξανά τον εαυτό μου, μαστίγωσα πολύ τον εαυτό μου. Είχα πολλές ενοχές που ενώ είχα το παιδί μου και ήταν καλά, εμένα όλο και κάτι μου λείπει. Γιατί έχασα το κέντρο μου, τον άξονά μου».

