Έγκυος στο δεύτερο παιδί της η Σάσα Μπάστα – Οι φωτογραφίες με φουσκωμένη κοιλιά και το συγκινητικό μήνυμα

Η ανακοίνωση έγινε την Τρίτη 20 Οκτωβρίου, με τη Σάσα Μπάστα να μοιράζεται δύο στιγμιότυπα από το πλατό της εκπομπής «The 2Night Show», όπου βρέθηκε καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Η τραγουδίστρια συνόδευσε τις φωτογραφίες της με μια ιδιαίτερη λεζάντα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η συγκεκριμένη τηλεοπτική εμφάνιση είχε για εκείνη μια ξεχωριστή σημασία.

«Μια εμφάνιση με διπλή σημασία. Κάποιες όμορφες στιγμές κρύβουν περισσότερα απ’ όσα δείχνουν. Η πιο όμορφη παρουσία δεν φαίνεται πάντα στις φωτογραφίες», έγραψε χαρακτηριστικά η Σάσα Μπάστα στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram.

Η Σάσα Μπάστα και ο Δημήτρης Κουσαθανάς παντρεύτηκαν το 2018, ενώ λίγους μήνες αργότερα απέκτησαν την πρώτη τους κόρη. Το ζευγάρι ετοιμάζεται πλέον να υποδεχτεί το τέταρτο μέλος της οικογένειάς του, με την τραγουδίστρια να μοιράζεται δημόσια τη χαρά της για τη νέα εγκυμοσύνη μέσα από την πρόσφατη ανάρτησή της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sasa Basta (@sasa_basta_)

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