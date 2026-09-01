Το πρώτο της παιδί περιμένει η Δανάη Μπάρκα, τρεις μήνες μετά τον γάμο της με τον Φάνη Μπότση. Η γνωστή ηθοποιός και παρουσιάστρια ανακοίνωσε τη χαρμόσυνη είδηση της εγκυμοσύνης της το απόγευμα της Τρίτης 1 Σεπτεμβρίου.

Η Δανάη Μπάρκα δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram μια σειρά από τρυφερές φωτογραφίες στις οποίες ποζάρει με τη φουσκωμένη κοιλιά της, έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της.

«Από αγάπη, γεννιέται αγάπη κι έτσι ο κόσμος γίνεται μεγαλύτερος και καλύτερος! Καλό μήνα… και από τους τρεις μας!» έγραψε η Δανάη Μπάρκα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Danai Barka Botsi 🌻🧿 (@danai_barka)

Αν και η Δανάη Μπάρκα αποτελεί ένα από τα πιο προβεβλημένα και αγαπητά πρόσωπα της ελληνικής τηλεόρασης, ο 35χρονος Φάνης Μπότσης έχει επιλέξει να κρατά σταθερά χαμηλό προφίλ στα μέσα ενημέρωσης.

Ο Φάνης Μπότσης είναι ένας εξαιρετικά επιτυχημένος επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται δυναμικά στον τομέα της εστίασης. Είναι συνιδιοκτήτης ενός από τα πιο γνωστά και talk-of-the-island καφέ-μπαρ στη Σέριφο, το νησί όπου η Δανάη Μπάρκα λατρεύει να περνά τα καλοκαίρια της και όπου ουσιαστικά «γεννήθηκε» και φούντωσε ο έρωτάς τους.

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