Μεγαλώνει η οικογένεια του Κωνσταντίνου Αργυρού και της Αλεξάνδρας Νίκα! Η σύζυγος του δημοφιλή καλλιτέχνη ανακοίνωσε τη δεύτερη εγκυμοσύνη της μέσω ενός συγκινητικού βίντεο στα social media το απόγευμα της Δευτέρας.

Αναλυτικότερα, η Αλεξάνδρα Νίκα δημοσίευσε ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στο οποίο βλέπουμε τον Κωνσταντίνο Αργυρό σε χαλαρές στιγμές μαζί με τον γιο τους, Βασίλη. Μεταξύ άλλων τους δείχνει να περπατούν μαζί, να κολυμπάνε και να παίζουν χτίζοντας βήμα-βήμα μία σχέση στοργής. Στο φινάλε του βίντεο ο μικρός φιλάει την κοιλίτσα της μητέρας του, δείχνοντας έτσι πως περιμένουν το δεύτερό τους παιδί.

Το ζευγάρι απέκτησε το πρώτο του παιδί στις 22 Νοεμβρίου 2024, με τον ερχομό του γιου τους να αλλάζει τις προτεραιότητές τους. Από νωρίς είχαν αποφασίσει πως το παιδί θα πάρει το όνομα του πατέρα του τραγουδιστή, Βασίλη Αργυρού. Η οικογενειακή τους ευτυχία επισφραγίστηκε λίγους μήνες αργότερα, όταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα παντρεύτηκαν σε στενό οικογενειακό κύκλο, τη Δευτέρα 7 Ιουλίου 2025, στο εκκλησάκι του Grand Resort, κρατώντας το μυστήριο μακριά από τα media.

Η Αλεξάνδρα Νίκα δεν έχει κρύψει ποτέ τον θαυμασμό που τρέφει για τον σύζυγό της, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Σε παλαιότερη δήλωσή της είχε αναφέρει χαρακτηριστικά: «Τον Κωνσταντίνο τον συμβουλεύομαι γενικά για όλα, γιατί έχει πολύ ωραίο γούστο, και άποψη, και εμπειρία και με βοηθάει».

Θυμίζουμε πως είχαν προηγηθεί ορισμένες δηλώσεις της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, που τους «πρόδωσαν». Όταν η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα ρωτήθηκε για το αν θα γίνει κουμπάρα του ζευγαριού, εκείνη απάντησε: «Ναι, είναι συναρπαστικό. Είναι υπέροχοι άνθρωποι. Είναι σαν οικογένειά μου και πραγματικά το περιμένω με ανυπομονησία. Είναι τιμή και ευλογία. Είναι πραγματικά υπέροχο να βρίσκομαι εδώ και να έχω τόσες χαρούμενες αναμνήσεις».

