Ο Ανδρέας Μικρούτσικος επέστρεψε στο πλατό του “Buongiorno” το πρωί της Δευτέρας 1 Δεκεμβρίου, έπειτα από απουσία μίας εβδομάδας.

Η Φαίη Σκορδά τον καλωσόρισε εκφράζοντας, όπως ήταν αναμενόμενο, το ενδιαφέρον της για την κατάσταση της υγείας του, καθώς ο παρουσιαστής ταλαιπωρήθηκε τις προηγούμενες ημέρες.

Στη συνέχεια, ο Ανδρέας Μικρούτσικος αφού δέχτηκε και τις ευχές των συνεργατών του για τη χθεσινή ονομαστική του εορτή είπε: «Σας ευχαριστώ όλους και στο πρόσωπό σας και όλους τους φίλους εν δυνάμει και τηλεθεατές, γιατί χθες δεν έκανα απολύτως τίποτα άλλο από τον αποδελτιοποιώ κλήσεις, μηνύματα…Χτύπαγε συνέχεια το τηλέφωνο. Πάρα πολλούς δεν γνώριζα, πάρα πολλούς γνώριζα.

Είναι καταπληκτικό. Και γι’ αυτό στο πρόσωπό σας, που με όλους μίλησα, ε, ευχαριστώ και όλους τους φίλους που δεν έχω αυτή την εκ του σύνεγγυς σχέση. Αυτά για τα χρόνια πολλά, για την απουσία μου, εντάξει μια λοίμωξη ήταν που κράτησε όμως μια εβδομάδα. Σήμερα συνειδητοποίησα ότι έχω να βγω απ’ το σπίτι απ’ το προηγούμενο Σάββατο. Εννιά συναπτές μέρες».

