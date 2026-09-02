Έντονη ήταν η τοποθέτηση της Ράνιας Τζίμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου 2026, με αφορμή τη σοκαριστική υπόθεση του βρέφους που βρέθηκε νεκρό σε κατάψυξη και των τριών ανήλικων παιδιών που αφέθηκαν στην τύχη τους. Η παρουσιάστρια άσκησε σκληρή κριτική, εστιάζοντας στο γεγονός ότι οι αρμόδιες Αρχές είχαν στη διάθεσή τους σχετικές ενδείξεις ήδη από το 2020, εγείροντας σοβαρά ερωτήματα για τυχόν παραλείψεις και ευθύνες.

«Η εικόνα που διαμορφώνεται τις τελευταίες ώρες είναι μια εικόνα ντροπής για μια σύγχρονη δυτική κοινωνία, καθώς με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, βραχίονες του κράτους έχουν πάρει εικόνα, αίσθηση ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά με τα παιδιά από το 2020. Δηλαδή τέσσερα χρόνια πριν, όταν τα παιδιά ήταν τριών, έξι και εννέα ετών, θα μπορούσαν να είχαν σωθεί», ανέφερε η Ράνια Τζίμα.

Όταν η Κατερίνα Νώντα έκανε λόγο για «απόλυτο αλαλούμ», σημειώνοντας ότι «το κράτος πρόνοιας ουσιαστικά άφησε αυτά τα παιδιά στα αζήτητα», η Ράνια Τζίμα παρενέβη εκ νέου.

«Και δεν είναι μόνο το κράτος πρόνοιας, Κατερίνα, γιατί θα πρέπει να δούμε και τις πιθανές ευθύνες της Εισαγγελίας Ανηλίκων. Θα πρέπει να δούμε και τις πιθανές ευθύνες της αστυνομίας για μέτρα προστασίας των παιδιών που δεν ελήφθησαν. Δεν είναι μόνο ό,τι έχει να κάνει, δηλαδή, με τις προνοιακές δομές», τόνισε η δημοσιογράφος.

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