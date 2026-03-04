Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται ο Κούλλης Νικολάου και ο Στέφανος Μιχαήλ, καθώς η κλιμάκωση της έντασης στην Κύπρο έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία. Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, οι δύο ηθοποιοί αποκάλυψαν πως έχουν ήδη προετοιμάσει ένα σακίδιο έκτακτης ανάγκης με τα απαραίτητα, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες για το ενδεχόμενο νέων επεισοδίων. Ο Στέφανος Μιχαήλ, μάλιστα, υπογράμμισε την ετοιμότητά του ως έφεδρος καταδρομέας να παρουσιαστεί αμέσως αν κληθεί.

«Παρατηρούμε τα γεγονότα. Δεν ανησυχώ ιδιαίτερα εγώ. Έχουν εκκενωθεί προληπτικά κάποια δεδομένα κοντά στις αγγλικές βάσεις. Είναι εδώ η Ελλάδα μας, είναι η μητέρα πατρίδα μας, δεν ντρεπόμαστε να το πούμε. Είναι δύο μεγάλες φρεγάτες. Ο στρατηγός αυτός ανοίγει το στόμα του και απειλεί τον κόσμο. Το ακούω λογικό αυτό για το σακίδιο έκτακτης ανάγκης. Εγώ αυτό το σακίδιο το έχω πάντα δίπλα μας. Έχουμε τον Τούρκο δίπλα μας», ανέφερε ο Κούλης Νικολάου.

Ο Στέφανος Μιχαήλ είπε από την πλευρά του: «Είναι πολλοί αναστατωμένοι όσοι βρίσκονται κοντά στο Ακρωτήρι. Ακούσαμε και τις δηλώσεις των Ιρανών για το νησί μας, υπάρχει μια ανασφάλεια, δεν ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει. Εγώ, επειδή είμαι έφεδρος στο στρατό, τα έχω ετοιμάσει τα πράγματα για αυτό το μακρινό σενάριο. Προς το παρόν δεν υπάρχει λόγος να μας καταβάλει ο φόβος».

Ανησυχία επικρατεί στην Κύπρο καθώς οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν φέρει το νησί στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής, καθώς θεωρείται στρατηγικό σημείο για στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή.

Τις τελευταίες ημέρες, μάλιστα, καταγράφηκαν περιστατικά με drones που είχαν στόχο βρετανικές στρατιωτικές βάσεις στην Κύπρο, γεγονός που προκάλεσε συναγερμό στις αρχές του νησιού. Οι ζημιές ήταν περιορισμένες, ωστόσο το γεγονός αύξησε την ανησυχία, καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή φαίνεται να επηρεάζει πλέον άμεσα και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

