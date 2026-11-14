Μια ξεχωριστή ραδιοφωνική εμφάνιση πραγματοποίησε σήμερα, Σάββατο 14 Νοεμβρίου, ο βασιλιάς Κάρολος, ανήμερα των 78ων γενεθλίων του. Ο Βρετανός μονάρχης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Elton John’s Rocket Hour» στο Apple Music, συνομιλώντας σε ιδιαίτερα θερμό και χιουμοριστικό κλίμα με τον Έλτον Τζον.

Αφορμή για αυτή την ιδιαίτερη συνάντηση αποτέλεσε η συμπλήρωση μισού αιώνα ζωής του φιλανθρωπικού οργανισμού The King’s Trust, αλλά και η ανάδειξη της διαχρονικής προσφοράς των καλλιτεχνών που στήριξαν το έργο του για τη νεολαία.

Οι αναμνήσεις από το Wembley και ο επικός αυτοσαρκασμός

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, οι δύο άνδρες ανέτρεξαν στις ιστορικές συναυλίες που διοργανώθηκαν για την οικονομική ενίσχυση του ιδρύματος. Ξεχωριστή θέση στην κουβέντα τους είχε η μεγάλη μουσική βραδιά στο Wembley Arena, το 1986, όπου ο Έλτον Τζον είχε ερμηνεύσει τη διαχρονική επιτυχία του «I’m Still Standing».

Παίρνοντας αφορμή από τον τίτλο του τραγουδιού, ο βασιλιάς Κάρολος προχώρησε σε έναν ευθύ παραλληλισμό με τη δική του πορεία στον χρόνο, επιστρατεύοντας το βρετανικό του χιούμορ:

«Γνωρίζω ότι άνθρωποι σε κάθε είδους συνθήκες βρίσκουν έμπνευση σε αυτό το τραγούδι, όχι μόνο λόγω του υπέροχου πνεύματός του, αλλά και εξαιτίας του μηνύματος ανθεκτικότητας που μεταφέρει. Και σίγουρα, 40 χρόνια μετά από εκείνη την αξιοσημείωτη συναυλία, εμείς και το Trust εξακολουθούμε να στεκόμαστε όρθιοι», σημείωσε ο μονάρχης.

Η ατάκα αυτή έδωσε την ιδανική πάσα στον Έλτον Τζον, ο οποίος απάντησε αφοπλιστικά, προκαλώντας το χαμόγελο του Καρόλου:

«Εγώ, πάντως, τώρα κάθομαι».

Ο βασιλιάς Κάρολος δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη και συνέχισε στο ίδιο αυτοσαρκαστικό ύφος για τα σημάδια του γήρατος:

«Με διάφορα κομμάτια να αποκολλώνται πού και πού. Ξέρω ότι αυτό είναι ένα τρομερό πρόβλημα, καθώς μεγαλώνουμε».

Όπως ήταν αναμενόμενο, τα συγκεκριμένα αποσπάσματα από το «Rocket Hour» έχουν ήδη κατακλύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγκεντρώνοντας χιλιάδες θετικά σχόλια.

50 χρόνια προσφοράς από το The King’s Trust

Πέρα από τις χαλαρές στιγμές, η εκπομπή ανέδειξε τη σημαντική παρακαταθήκη του οργανισμού. Το The King’s Trust ιδρύθηκε το 1976 από τον τότε πρίγκιπα Κάρολο, ο οποίος διέθεσε την αποζημίωση που έλαβε κατά την αποχώρησή του από το Βασιλικό Ναυτικό, με όραμα να στηρίξει νέους ανθρώπους που αντιμετώπιζαν έντονες κοινωνικές και οικονομικές δυσκολίες.

Σκοπός της πρωτοβουλίας ήταν και παραμένει να προσφέρει στη νέα γενιά τα απαραίτητα εφόδια για την επαγγελματική της αποκατάσταση, βοηθώντας τους νέους να βρουν εργασία ή να στήσουν τη δική τους επιχείρηση. Μετά την άνοδο του Καρόλου στον θρόνο το 2022, ο οργανισμός μετονομάστηκε σε The King’s Trust, έχοντας καταφέρει μέχρι σήμερα να στηρίξει περισσότερους από ένα εκατομμύριο νέους ανθρώπους.