Τις εξελίξεις γύρω από τη μήνυση-βόμβα κατά του Γιώργου Μαζωνάκη ανέλυσε η εκπομπή “Real View” στο Open. Το ρεπορτάζ εστίασε στην παρουσία του νεαρού τραγουδιστή Stef στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων το πρωί της Πέμπτης, όπου κατήγγειλε τον δημοφιλή ερμηνευτή για ασέλγεια, την ίδια ακριβώς ημέρα που ο καλλιτέχνης είχε προγραμματισμένη την πρεμιέρα του στην “Ακτή Πειραιώς”.

Η Δάφνη Καραβοκύρη ανέφερε αρχικά: «Τουλάχιστον τώρα ξέρουμε τα ονόματα, ξέρουμε περί τίνος πρόκειται, γιατί όλο αυτό ήταν πάρα πολύ άσχημο, να κορυφώνεται μια κατάσταση χωρίς να ξέρουμε σε ποιους αναφέρεται, να σπιλώνονται ονόματα, να βγαίνουν φήμες, να διαψεύδουν».

«Αυτό που μου έκανε εντύπωση, είναι ότι αυτή τη φορά κάποιος – μετά το MeToo εννοώ – βγαίνει και λέει ότι “είμαι έτοιμος να πω πράγματα, να βγάλω στο φως πράγματα για να βγει η αλήθεια για κάποια περιστατικά που είδα” και στην ερώτηση που του κάνουνε «ναι, πέρασε καιρός» λέει δε με νοιάζει.

Έγινε ένα βήμα που δεν υπήρχε την προηγούμενη φορά. Σκεφτείτε τι έγινε στο προηγούμενο MeToo, με αυτό το φοβερό «γιατί τώρα;». Σαν να πέρασε δηλαδή καιρός και αφομοιώθηκε ότι θα γίνει όποτε αισθανθεί ο καθένας έτοιμος. Και δε θα σας κρύψω ότι το πρόσωπο αυτό, που λέει συνέχεια ότι “δεν έχω τα χρήματα αλλά την αλήθεια ως στόχο”, σαν φράση και σαν αίσθημα… Νιώθω ότι έτσι είναι. Δηλαδή δεν έχει στόχο τα χρήματα. Κάπως πείστηκα σαν ακροατής, κατάλαβες τι λέω; Ότι δεν είναι στη μέση χρήματα. Νομίζω ότι είμαστε μπροστά σε έναν άνθρωπο που δεν θέλει χρήματα ούτε διασημότητα» είπε με τη σειρά της η Σοφία Μουτίδου.

«Εντάξει, εγώ είδα ένα φοβισμένο πλάσμα, εγώ είδα έναν φοβισμένο άνθρωπο. Μπροστά στις κάμερες αυτό αισθάνθηκα, ότι είναι φοβισμένος, είχε πάρα πολύ άγχος, προσπαθούσε να εξηγήσει. Αυτή είναι η μία πλευρά. Εμένα μου κάνει εντύπωση η συγκεκριμένη μέρα, να ξέρετε, και το λέω και το σκέφτηκα, πέρασε από το μυαλό μου και οφείλω να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή, υπήρχαν πάρα πολλές μέρες, σήμερα είναι η πρεμιέρα του Μαζωνάκη. Το σκέφτηκα, μου έπαιξε στο μυαλό. Λέω, μπορούσε και τη Δευτέρα -δεν σου λέω τότε- μπορούσε και την Τρίτη. Σήμερα. Επίσης και η ανακοίνωση του Μαζωνάκη… Δηλαδή ήξερε ότι μετά από λίγο θα πάει, οπότε έβγαλε την ανακοίνωση νωρίτερα;» αναρωτήθηκε η Ελίνα Παπίλα.

Να σημειώσουμε εδώ πως από τη δική του πλευρά ο Γιώργος Μαζωνάκης μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσε, κάνει λόγο για οργανωμένο σχέδιο εκβίασης σε βάρος του υποκινούμενο από συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα, στις παράνομες απαιτήσεις των οποίων ο εντολέας μου δεν υπέκυψε.

