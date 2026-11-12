Τα όρια ανάμεσα στο κύρος της τηλεοπτικής ενημέρωσης και τον λαμπερό, συχνά προκλητικό κόσμο των social media είναι πιο θολά από ποτέ — και μια παρουσιάστρια στο Μαϊάμι φαίνεται πως τα ξεπέρασε για τα καλά!

Την ώρα που τα κανάλια προσπαθούν να προστατεύσουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία των δελτίων τους, αρκετοί δημοσιογράφοι λειτουργούν στους προσωπικούς τους λογαριασμούς περισσότερο ως influencers παρά ως λειτουργοί της ενημέρωσης. Αυτή η σύγκρουση δύο κόσμων έφερε τα πάνω-κάτω σε γνωστό τηλεοπτικό σταθμό του Μαϊάμι, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων, έντονο παρασκήνιο και συναγερμό στα γραφεία των διευθυντών. Στο επίκεντρο βρίσκεται μια γνωστή άνκοργουμαν, η οποία φέρεται να έγραψε στα παλαιότερα των υποδημάτων της τις αυστηρές συστάσεις των ανωτέρων της, ανάβοντας «φωτιές» στο εσωτερικό του καναλιού.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jacey Birch (@jaceybirch)

Οι αποκαλυπτικές φωτογραφίες από το Ορλάντο

Ο λόγος για την Jacey Birch, παρουσιάστρια ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού WPLG, η οποία δημοσίευσε στο Instagram μια σειρά από στιγμιότυπα από την παρουσία της στο μουσικό φεστιβάλ Electric Daisy Carnival στο Ορλάντο. Στις επίμαχες φωτογραφίες, η δημοσιογράφος πόζαρε φορώντας ένα ιδιαίτερα αποκαλυπτικό τοπ που άφηνε ακάλυπτο μεγάλο μέρος του στήθους της.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του εξειδικευμένου ιστότοπου FTVLive και της New York Post, οι αναρτήσεις αυτές λειτούργησαν ως «βόμβα» στα γραφεία του καναλιού. Τουλάχιστον δέκα συνάδελφοί της έσπευσαν να στείλουν τους σχετικούς συνδέσμους εκφράζοντας την έντονη δυσφορία τους, καθώς θεώρησαν ότι η εικόνα αυτή προσβάλλει τον ρόλο μιας παρουσιάστριας δελτίου ειδήσεων. Μάλιστα, πηγές από την αίθουσα σύνταξης αναφέρουν ότι η Μπιρτς είχε δεχτεί ξανά συστάσεις στο παρελθόν για τη δραστηριότητά της στο διαδίκτυο, χωρίς όμως να αλλάξει στάση.

Το αυστηρό τελεσίγραφο για τις «Kardashian» που αγνοήθηκε

Η κίνηση της Jacey Birch προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη αίσθηση επειδή ήρθε λίγους μόλις μήνες μετά από ένα ιδιαίτερα αυστηρό εσωτερικό υπόμνημα που είχε στείλει ο αντιπρόεδρος ειδήσεων του σταθμού, Μπιλ Ποχόβεϊ. Σε αυτό, ο διευθυντής ειδήσεων είχε προειδοποιήσει ρητά το προσωπικό να σταματήσει να συμπεριφέρεται σαν σταρ των social media, ακόμη και στους προσωπικούς του λογαριασμούς.

«Έχω κουραστεί να πρέπει να το επαναλαμβάνω, αλλά δεν είμαστε influencers, είμαστε δημοσιογράφοι. Δεν θέλουμε βίντεο με χορούς, επιδείξεις μόδας, αναρτήσεις με τα σύνολα της ημέρας ή άλλο ανόητο περιεχόμενο», είχε γράψει χαρακτηριστικά ο Ποχόβεϊ, προσθέτοντας με νόημα: «Είτε εργάζεστε είτε όχι, εκπροσωπείτε τον σταθμό και πρέπει να θυμάστε τον ρόλο σας ως αξιόπιστοι δημοσιογράφοι και όχι ως Kardashian. Ορισμένα από όσα βλέπω προκαλούν αμηχανία».

Σενάρια απόλυσης

Το περιστατικό έχει φέρει πλέον σε εξαιρετικά δύσκολη θέση και τον ίδιο τον Μπιλ Ποχόβεϊ, ο οποίος δέχεται σκληρή κριτική εκ των έσω για αδράνεια.

Την ίδια ώρα, τέσσερις διευθυντές ειδήσεων άλλων αμερικανικών σταθμών που κλήθηκαν να σχολιάσουν τις φωτογραφίες της Birch ξεκαθάρισαν πως στα δικά τους κανάλια μια τέτοια ανυπακοή θα οδηγούσε απευθείας σε βαριές πειθαρχικές κυρώσεις, ακόμη και στην απόλυσή της.