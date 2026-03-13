Ο Γρηγόρης Μπάκας συνάντησε την Ιωάννα Τούνη στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όταν πήγαινε να παραλάβει το γιο της, Πάρη από την Αθήνα και τον πρώην της, Δημήτρη Αλεξάνδρου.

Ο ρεπόρτερ του «Πρωινού» την ρώτησε για την παρεξήγηση που προκλήθηκε από δημοσίευσή της στα social media, μετά την επίσκεψή της στο γυναικολόγο και τη φημολογούμενη εγκυμοσύνη της.

«Ο Χριστός και η Παναγία, όχι δεν είμαι έγκυος», απάντησε η Ιωάννα Τούνη, ενώ πρόσθεσε: «Παιδιά, ένα τεστ ΠΑΠ έκανα και γενικά κορίτσια να ελέγχεστε. Κάθε χρόνο να κάνετε τεστ ΠΑΠ, να υπάρχει ενημέρωση Α γιατί είναι για την υγεία μας. Ήρθα να πάρω το μωρό μου, οπότε πρέπει να κάνω γρήγορα».

Για το βίντεο που έκανε αφήνοντας αιχμές για πρώην συντρόφους, η ίδια απάντησε: «Εστιάζω στο καλό. Tοξικοί υπάρχουν παντού αλλά δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι δεν πάνε ποτέ γιατί πάντα συγκρίνουν τον εαυτό τους κάτι που δεν έχουν. Ό,τι και να έχουν δεν είναι χαρούμενοι».

Όσο για τη δικαστική διαμάχη για το revenge porn, η Ιωάννα Τούνη είπε: «Με το δικαστήριο προχωράμε, περιμένω στις 27 του μήνα».

govastiletto.gr – Ιωάννα Τούνη: «Καλέ χίλια μηνύματα σε 1 λεπτό μου στείλατε, δεν είμαι έγκυος»