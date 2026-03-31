Η Celine Dion επιστρέφει στη σκηνή και την αποκάλυψη έκανε η ίδια μέσω Instagram ανήμερα των 58ων γενεθλίων της.

Η γνωστή τραγουδίστρια επιβεβαίωσε ότι θα ανέβει ξανά στη σκηνή αργότερα μέσα στη χρονιά, με μια σειρά συναυλιών στη Γαλλία, στο Paris La Défense Arena, που ξεκινούν τον Σεπτέμβριο.

«Ήθελα να σας ενημερώσω ότι είμαι πολύ καλά, διαχειρίζομαι την υγεία μου», είπε η Celine Dion σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα προς τους θαυμαστές της. «Νιώθω καλά, τραγουδάω ξανά, κάνω ακόμα και λίγο χορό-φυσικά, το αγαπώ τόσο πολύ. Αλλά πρέπει να σας πω κάτι πολύ σημαντικό. Τα τελευταία χρόνια, κάθε μέρα που περνούσε ένιωθα τις προσευχές και τη στήριξή σας, την καλοσύνη και την αγάπη σας. Φέτος, παίρνω το καλύτερο δώρο γενεθλίων της ζωής μου. Έχω την ευκαιρία να σας δω, να τραγουδήσω ξανά για εσάς στο Παρίσι, ξεκινώντας τον Σεπτέμβριο. Νιώθω καλά, είμαι δυνατή, είμαι ενθουσιασμένη, φυσικά και λίγο αγχωμένη, αλλά πάνω απ’ όλα είμαι ευγνώμων σε όλους σας. Σας αγαπώ όλους και θα σας δω σύντομα».

Η Celine Dion αποκάλυψε το 2022 ότι διαγνώστηκε με το σπάνιο νευρολογικό σύνδρομο σύνδρομο δύσκαμπτου ανθρώπου (stiff person syndrome). Μίλησε εκτενώς για την κατάσταση της υγείας της στο ντοκιμαντέρ του 2024 «I Am: Celine Dion». Η τελευταία της πλήρης συναυλία έγινε το 2020, ενώ επέστρεψε στη σκηνή στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024 στο Παρίσι.

Η διάσημη τραγουδίστρια θα πραγματοποιήσει συνολικά 10 συναυλίες στο Παρίσι, με έναρξη στις 12 Σεπτεμβρίου και ολοκλήρωση στις 14 Οκτωβρίου. Η προπώληση εισιτηρίων θα ξεκινήσει την Τρίτη 7 Απριλίου, ενώ η γενική διάθεση θα αρχίσει στις 10 Απριλίου.

govastiletto.gr – Αυτό είναι το προϊόν περιποίησης που έχει πάντα στην τσάντα της η Celine Dion