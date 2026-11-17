Λίγο μετά την επιβεβαίωση της είδησης ότι ο Robert Pattinson θα ενσαρκώσει τον νέο James Bond, η βασιλική οικογένεια της Βρετανίας παρενέβη δυναμικά στη διαδικτυακή συζήτηση.

Με έναν τρόπο μοναδικό στο είδος του, ο επίσημος λογαριασμός του Παλατιού στην πλατφόρμα X καλωσόρισε τον ηθοποιό γράφοντας: «Καλώς ήρθατε στην Υπηρεσία Μυστικών Πληροφοριών της Αυτού Μεγαλειότητας, κύριε Bond».

Welcome to His Majesty’s Secret Service, Mr Bond. — The Royal Family (@RoyalFamily) November 16, 2026

Όπως αποδεικνύεται, ο Robert Pattinson θα είναι ο πρώτος James Bond που θα υπηρετήσει την Αυτού Μεγαλειότητα, δηλαδή τον βασιλιά, και όχι τη βασίλισσα. Η βασίλισσα Ελισάβετ Β’ ήταν μονάρχης σε ολόκληρη τη σειρά των 25 ταινιών μέχρι τον θάνατό της το 2022, έναν χρόνο μετά την κυκλοφορία της ταινίας «No Time to Die», της τελευταίας ταινίας του 007 και της τελευταίας εμφάνισης του Daniel Craig στον ρόλο του διάσημου μυστικού πράκτορα.

Η επιλογή του Robert Pattinson έβαλε τέλος σε χρόνια εικασιών σχετικά με το ποιον θα επέλεγε ο νέος σκηνοθέτης της ταινίας Bond, Ντενί Βιλνέβ (Denis Villeneuve), για να κρατήσει το θρυλικό πιστόλι Walther PPK. Οι εικασίες αυτές μετατράπηκαν σε πραγματική φρενίτιδα τον τελευταίο μήνα, καθώς τα ονόματα των υποψηφίων περιορίζονταν σταδιακά.

Αρχικά, ο Τζέικομπ Ελόρντι θεωρούνταν ένα από τα μεγάλα φαβορί για τον ρόλο, ωστόσο αργότερα κυκλοφόρησαν δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία ο πρωταγωνιστής της σειράς «Euphoria» δεν είχε καν περάσει από δοκιμαστικό για τον ρόλο.

Στη συνέχεια, στο προσκήνιο εμφανίστηκε ο Τζακ Λόουντεν, με τον συμπρωταγωνιστή του στη σειρά «Slow Horses», Γκάρι Όλντμαν, να προκαλεί πρωτοσέλιδα όταν ισχυρίστηκε ότι ο νέος James Bond είχε ήδη επιλεγεί, προσθέτοντας με χιούμορ ότι «έχει σταυρωμένα τα δάχτυλά του» υπέρ του Λόουντεν.

Ο Κάλουμ Τέρνερ παρέμεινε για αρκετό καιρό ένα από τα ονόματα που ακούγονταν έντονα ως πιθανοί διάδοχοι του Daniel Craig και, σύμφωνα με δημοσιεύματα, είχε φτάσει στα τελικά στάδια της διαδικασίας επιλογής.

Ωστόσο, όλα ανατράπηκαν την τελευταία στιγμή, όταν έγινε γνωστό ότι τόσο ο Robert Pattinson όσο και ο Νίκολας Χουλτ είχαν περάσει από οντισιόν για τον ρόλο.

Τι δήλωσε ο Robert Pattinson

«Ο James Bond είναι ένας από τους πιο θρυλικούς χαρακτήρες στην ιστορία του κινηματογράφου και το να μου εμπιστεύονται τον ρόλο του 007 αποτελεί τη μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου», δήλωσε ο Pattinson.

«Είμαι βαθιά ευγνώμων στον Ντενί, την Έιμι, τον Ντέιβιντ, την Τάνια και σε όλους στην Amazon MGM Studios για την εμπιστοσύνη τους. Το να πω ότι αυτός ο ρόλος είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα θα ήταν λίγο. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ενθουσιασμένος για αυτή τη συνεργασία και για τη δουλειά που έχουμε μπροστά μας με αυτή την εξαιρετική ομάδα».

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