Οι νυχτερινές εμφανίσεις του Γιώργου Μαζωνάκη είναι γεγονός και ο τραγουδιστής δεν θα μείνει εκτός από τις πίστες, όπως ακουγόταν μέχρι πρότινος.
Διαβάστε περισσότερα στο govastiletto.gr
σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
Οι νυχτερινές εμφανίσεις του Γιώργου Μαζωνάκη είναι γεγονός και ο τραγουδιστής δεν θα μείνει εκτός από τις πίστες, όπως ακουγόταν μέχρι πρότινος.
Διαβάστε περισσότερα στο govastiletto.gr
Αν χρησιμοποιείτε συσκευές της apple ή κάποιον φυλλομετρητή (browser) ή έχετε κάποιο πρόσθετο που μπλοκάρει τα cookies, ορισμένες λειτουργίες του zougla.gr, όπως τα σχόλια, υπάρχει περίπτωση να δυσλειτουργούν. Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε οδηγίες για το πώς θα ενεργοποιήσετε τα cookies για την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.