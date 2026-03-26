Ο Παύλος Ντε Γκρες έκανε δηλώσεις στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1, ανήμερα της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου. Ο πρωτότοκος γιος του τέως Βασιλιά Κωνσταντίνου έδωσε το «παρών» στην παρέλαση στο Σύνταγμα.

«Χρόνια πολλά, ναι ωραία μέρα. Βγήκε τέλεια μέρα. Χαρήκαμε πάρα πολύ. Να βλέπουμε τα παιδιά να κάνουν την παρέλαση. Ήταν ό,τι πρέπει. Τυχαίνει να είμαι πρώτη φορά στην 25η Μαρτίου εδώ, οπότε το χάρηκα» ανέφερε ο Παύλος Ντε Γκρες.

Όσο για τον γιο του, Κωνσταντίνο Αλέξιο, που αναμένεται να πάει στρατό, σχολίασε: «Το αναμένουμε το χαρτί σιγά – σιγά. Κάποια στιγμή θα γίνει κι αυτό, το θέλει κι ο ίδιος», ενώ επιβεβαίωσε τις φήμες για το γεγονός ότι ο γιος του θέλει να σπουδάσει σκηνοθεσία.

Στη συνέχεια, ο Παύλος Ντε Γκρες αποκάλυψε ότι θα μεταβεί στο Άγιο Όρος για ένα Σαββατοκύριακο, ενώ απάντησε για τα δημοσιεύματα που τον ήθελαν να έχει αγοράσει με την οικογένειά του ένα πολυτελές σπίτι στο κέντρο της Αθήνας.

«Όλα είναι fake news. Μην τα διαβάζετε, μην τα ακούτε. Λοιπόν σας ευχαριστώ πάρα πολύ» σημείωσε.

