Με τον δικό του ιδιαίτερο και καυστικό τρόπο σχολίασε ο Λάκης Γαβαλάς τη δικαστική περιπέτεια του Γιώργου Μαζωνάκη. Μιλώντας στην Αναστασία Ζάρκα, παρομοίασε τον τραγουδιστή με τον… ΟΠΕΚΕΠΕ, αφήνοντας αιχμές για την έκταση που έχει πάρει το θέμα και τον τρόπο που απασχολεί την επικαιρότητα μετά τη μήνυση του 22χρονου Στέφανου Παπαδόπουλου

Ο Λάκης Γαβαλάς είπε αρχικά: «Ο Μαζωνάκης είναι ο κάθε Μαζωνάκης, η αντικατάσταση του ΟΠΕΚΕΠΕ και αυτό που συμβαίνει. Ασχοληθείτε με αυτό, μαζέψτε χρήματα και αφήστε τους καλλιτέχνες να κάνουνε τη ζωή τους. Ο Μαζωνάκης γεννήθηκε αστέρι και αστέρι θα είναι πάντα. Είτε το θέλουνε κάποιοι, είτε όχι. Εγώ θέλω να μ’ αγαπάνε για τη δουλειά μου, ο Γιώργος το ίδιο. Θέλω να τον αγαπάνε γιατί είναι καλός τραγουδιστής, γιατί έχει ωραία φωνή, γιατί έχει ωραίες μπάντες, επιλέγει ωραία τραγούδια και από κει και πέρα δεν καταλαβαίνω, γιατί πρέπει να ασχοληθώ για κάτι αρνητικό που μπορεί να έχει συμβεί.

Εγώ είχα ωραίες εταιρείες, δούλευα μια χαρά, είχα τριακόσια άτομα προσωπικό. Γιατί πρέπει να καταστρεφόμαστε εμείς δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι; Είναι άδικο. Γυρίστε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτοί πρέπει να φέρουν τα λεφτά, αυτοί έχουν criminality. Όχι εμείς οι καλλιτέχνες».

«Γιατί να συγκριθεί με έναν άνθρωπο που τελικά είναι έτσι, είν’ αλλιώς, είναι εκείνο, είν’ το άλλο; Και στο κάτω κάτω η ζωή μας, η ιδιωτική μας ζωή, είναι δική μας ζωή. Είναι όμως άσχημο. Εγώ θα πάω στον Γιώργο Μαζωνάκη να τον δω, να τον χειροκροτήσω και να μην έχει περάσει κανένα διάστημα κακό από τότε που με έκανε να διασκεδάζω και να φεύγω γεμάτος από υπέροχη μουσική, απ’ την τρελή του την κίνηση που κάνει, γιατί είναι στα κέφια του, γιατί αν ο τραγουδιστής, ο καλλιτέχνης δεν έχει κέφια…» συμπλήρωσε ο Λάκης Γαβαλάς.

«Δηλαδή αν εγώ δεν ντυθώ με το καπέλο, με τα γάντια μου, με αυτά που φοράω, με τη σβούρα της Louis Vuitton, θα σβουρίξω το κεφάλι κάποιου; Άρα το σβουράω πάνω μου. Αν σε κάποιον δεν του αρέσω, δεν με κοιτάει, δεν με ακολουθεί, αλλά δεν θέλω να είναι κακός μαζί μου. Καλή επιτυχία Γιώργο μου, να σκίσεις αγόρι μου. Με την ευλογία ενός ανθρώπου που σ’ αγαπάει, σ’ αγαπούσε και θα σ’ έχει πάντα στην καρδιά μου» κατέληξε ο γνωστός σχεδιαστής.

govastiletto.gr -Λάκης Γαβαλάς: Το σχόλιο για το «διαζύγιο» της Πηνελόπης Αναστασοπούλου από την Έλενα Χριστοπούλου