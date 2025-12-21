Ο Σωτήρης Πολύζος έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και την Αλεξάνδρα Τσόλκα, η οποία προβλήθηκε το πρωί της Κυριακής 21/12.

Ο γνωστός δημοσιογράφος και εκδότης προχώρησε σε μια σπάνια εξομολόγηση για το διαζύγιό του από την Μιμή Ντενίση, αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά πως είχε μερίδιο ευθύνης.

Αρχικά, ο Σωτήρης Πολύζος εξομολογήθηκε: «Δεν με νοιάζει η γνώμη των άλλων και σε αυτό με βοήθησε η Μιμή Ντενίση. Έβλεπα τους δικούς της χειρισμούς, σε επιθέσεις που της γινόντουσαν. Δεν πέρασε εύκολα και η Μιμή. Ο κόσμος την έχει αποθεώσει και της έχει δείξει όλη την αγάπη και το χειροκρότημα. Η Μιμή έχει κάνει ρεκόρ εισιτηρίων σε όλες τις παραστάσεις της.

Δεν ήταν εύκολη η χιλιομετρική απόσταση που είχαμε με τη Μιμή, ήταν κάτι εξοντωτικό. Η Μιμή μου είχε πει ότι ήταν λάθος που πήραμε διαζύγιο και είχε δίκιο. Έχω μεγάλο μερίδιο ευθύνης και είναι η πρώτη φορά που το λέω. Με τη Μιμή είμαστε οικογένεια, όταν έρχομαι στην Αθήνα, μένω στο σπίτι της. Δεν πηγαίνω αλλού και μένω. Τώρα τα Χριστούγεννα θα είμαστε μαζί, διακοπές κάναμε μαζί».

Η Μιμή Ντενίση έχει δηλώσει στο παρελθόν για τον Σωτήρη Πολύζο: «Είναι πάντα κομμάτι της οικογένειάς μας. Πάντα. Δεν έφυγε ποτέ από το σπίτι μας ο Σωτήρης. Στο σπίτι μας μένει, έρχεται, πηγαίνουμε εμείς στο δικό του. Δηλαδή αν δεν ήταν η απόσταση ίσως και να μην είχαμε χωρίσει με τον Σωτήρη, γιατί μένει μόνιμα στον Βόλο. Είναι σαν μπαμπάς της Μαριτίνας ο Σωτήρης όλα τα χρόνια και ήμασταν και φίλοι πολύ πριν παντρευτούμε».

