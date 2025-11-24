Στις πρόβες για το MadWalk 2025 συνάντησε η κάμερα του «Buongiorno» τη Ρία Ελληνίδου, η οποία μίλησε για τη μεγάλη της πορεία. «Παθαίνω κοκομπλόκο κάθε φορά που ο κόσμος τσιρίζει τους στίχους μου. Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη και ευγνώμων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Θα ήθελα να μπορώ να κάνω όλο τον κόσμο να τραγουδάει στα ελληνικά. Σε όλον τον κόσμο. Όπως το έχουν καταφέρει πολλοί καλλιτέχνες. Τα όνειρα επιτρέπονται», πρόσθεσε στη συνέχεια η γνωστή τραγουδίστρια μιλώντας στη δημοσιογράφο, Δήμητρα Τσαούση.

Σε ερώτηση της δημοσιογράφου για την προσωπική της ζωή: «Είναι μια ευχάριστη περίοδος».

Μετά την προβολή των δηλώσεών της Ρίας Ελληνίδου, η Φαίη Σκορδά αναφέρθηκε στις εικόνες που προβλήθηκαν μέσα από την εκπομπή της από την κοινή έξοδο της τραγουδίστριας με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου.

«Ο Δημήτρης έχει πει γενικά για τα προσωπικά του ότι δεν θέλει καθόλου αναφορές. Απλά εγώ, εκείνη την ημέρα που δείξαμε τις φωτογραφίες, γιατί δεν μπορώ να κρυφτώ. Για μένα το θέμα ήταν περισσότερο η Ρία Ελληνίδου. Δηλαδή, όχι ότι δεν είναι…» είπε με υπονοούμενα η Φαίη Σκορδά για τις φήμες για σχέση της τραγουδίστριας με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου.

«Ίσα ίσα εδώ λέγαμε ότι στήριξε την Ιωάννα Τούνη, αυτά είναι τα σημαντικά και η οικογένεια», τόνισε η Φαίη Σκορδά για τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, χωρίς να συνδέει τον επιχειρηματία με τη Ρία Ελληνίδου.

Δείτε τις εικόνες που είχαν προβληθεί στην εκπομπή Buongiorno:

