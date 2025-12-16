Για την πολυσυζητημένη ρήξη στη σχέση της με την Πηνελόπη Αναστασοπούλου μίλησε η Έλενα Χριστοπούλου στην εκπομπή “Real View” τη Δευτέρα (15/12). Η γνωστή manager τοποθετήθηκε για το τέλος της επαγγελματικής τους πορείας, αλλά και για το “unfollow” στο Instagram που επιβεβαίωσε την ψυχρότητα ανάμεσά τους

«Είναι μια ιστορία, η οποία σίγουρα δεν θα λυθεί στις κάμερες. Πρέπει να υπάρχει σεβασμός σε ό,τι έχεις περάσει στη ζωή αυτή. Όταν έχεις παλέψει, τσακωθεί, στηρίξει, θα πρέπει να υπάρχει μια ουσία στις σχέσεις, αλλιώς δεν υπάρχει πουθενά ουσία στη ζωή και μετά βράστα. Αυτό έχω να πω, κλείνοντας τα 50 μου.

Δεν το λέω στην Πηνελόπη, αλλά σε ανθρώπους που πιάνουν τη ζωή μου στο στόμα τους, λέγοντας πράγματα που όχι απλά δεν ισχύουν, είναι… αλλού φαν παρκ», ξεκαθάρισε αρχικά η Έλενα Χριστοπούλου.

«Μου αρέσει τα θέματα να τα τραβάμε πιο έξω τη ματιά και να την κάνουμε πιο φιλοσοφική. Αν εγώ κάνω τα πάντα για να περάσει το μήνυμα και περάσει, μετά δεν είναι τόσο έντιμο να πω αν ήθελα να πω κάτι θα το έλεγα. Υπάρχει μια σύγκρουση. Ενώ δίνονται συνεχώς στοιχεία και φωτογραφίζονται πράγματα, όταν έρχεσαι αντιμέτωπος να λες “μα, εγώ δεν είπα κάτι κι αν ήθελα θα το έλεγα”. Φυσικά, αν θέλουμε να πούμε κάτι το λέμε και ξέρετε πόσο έχω χτυπηθεί εγώ για αυτό, αλλά θέλει μια άλλους είδους δύναμη. Όταν δεν συμφωνώ με κάποιον να το λέω ονομαστικά από το να τον φωτογραφίζω. Σημαίνει ότι δεν έχω τα κότσια να το πω δημόσια», πρόσθεσε η Σοφία Μουτίδου.

«Ο κάθε άνθρωπος δεν είναι έτοιμος να απαντήσει σε ερωτήσεις δημοσιογράφων όταν κάτι δεν είναι ώριμο μέσα του. Όλη η Ελλάδα ξέρει τι κάνω εγώ στο γραφείο μου ένα χρόνο τώρα», κατέληξε η Έλενα Χριστοπούλου.

Δείτε στο ακόλουθο βίντεο όσα είπε η Έλενα Χριστοπούλου:

