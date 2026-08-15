Ρόλο φωτογράφου ανέλαβε η μόλις τριών ετών κόρη της Ιωάννας Μαλέσκου, βγάζοντας στιγμιότυπα τη μητέρα της με μαγιό και συμπληρώνοντας με ενθουσιασμό πως έβγαινε «πολύ ωραία». Η παρουσιάστρια δημοσίευσε την Παρασκευή 14 Αυγούστου ένα βίντεο στο Instagram, όπου αρχικά εμφανίζεται με λεοπάρ μπικίνι, γυαλιά ηλίου και παρεό, ενώ στη συνέχεια αποκαλύπτεται η μικρή, η οποία της έδινε οδηγίες για τις πόζες.

Όπως ακούγεται στο story, της έλεγε «εδώ είναι πολύ σημαντικό» και «είναι πολύ ωραίες» με την Ιωάννα Μαλέσκου να της απαντάει «εσύ είσαι πολύ ωραία».

Η παρουσιάστρια ανέφερε, μάλιστα, ότι η κόρη της βρίσκεται πίσω από το μεγαλύτερο μέρος του υλικού που μοιράζεται στα social media, τονίζοντας ότι πάντα συμμετέχει με τον τρόπο της στη διαδικασία της φωτογράφισης. «Πίσω από κάθε μου βίντεο ή φωτογραφία κρύβεται η Μαρίλια. Άλλοτε κρύβεται για να μην φανεί. Άλλοτε τραβάει το υλικό. Άλλοτε εμποδίζει τη λήψη. Πάντα όμως σχολιάζει ή δίνει οδηγίες ή κάνει παρατηρήσεις», έγραψε πάνω στο story.

Δείτε το βίντεο

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