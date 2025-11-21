Η Βάνα Μπάρμπα ήταν καλεσμένη, το βράδυ της Πέμπτης 20/11, στην εκπομπή του Open «Real View».

Η γνωστή ηθοποιός μίλησε, μεταξύ άλλων, για τη γυναικεία ταυτότητα, την ωρίμανση, τη μητρότητα και τη νέα θεατρική δουλειά της.

Αρχικά, η Βάνα Μπάρμπα είπε: «Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι σε μια γυναικεία εκπομπή. Ετοιμάζω θέατρο και είμαι ανάμεσα σε γυναίκες με προσωπικότητα και χαρακτήρα».

Αναφερόμενη στις «αόρατες» γυναίκες άνω των 60, εξήγησε: «Είναι δυστυχώς αόρατες για την κοινωνία. Δεν τις παρατηρεί κανείς, είτε γιατί έχουν αφήσει τον εαυτό τους, είτε γιατί τα παιδιά έφυγαν, είτε γιατί ο σύζυγος έχει επιλέξει μια νεότερη, είτε γιατί δεν ψάξαμε ποτέ τι φταίει».

Για τη γήρανση και την εμμηνόπαυση, η Βάνα Μπάρμπα είπε: «Όλα ξεκινούν από την οικογένεια και την κοινωνία. Δεν μας έμαθε κανείς να διαχειριζόμαστε αυτό που έρχεται. Μετά την εμμηνόπαυση είναι σαν τσουνάμι. Τα παιδιά φεύγουν, λένε “Γεια σου μανούλα, θα σε δω Πάσχα και Χριστούγεννα”, και εμείς μένουμε εγκλωβισμένες στον ρόλο της μητέρας. Τεράστιο λάθος».

Κλείνοντας, η Βάνα Μπάρμπα τόνισε: «Τα φώτα δεν πρόκειται να σβήσουν ποτέ, εκτός αν το αποφασίσω εγώ. Έσβησαν δέκα χρόνια γιατί έγινα μητέρα. Τώρα ξανανοίγουν και έρχομαι αντιμέτωπη με εμένα. Δεν έχω να αποδείξω τίποτα σε κανέναν. Θα είμαι απλά ο εαυτός μου».

